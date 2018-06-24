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"İnce: “YSK’nın Sisteminde Sandıkların Yüzde 37’si Açılmış Gözüküyor”

Türkiye’deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhuriyetçi Halk Partisi Adayı Muharrem İnce, sosyal medya hesabından açıklama yaparak, Yüksek Seçim Kurulu’nun  (YSK) sisteminde sandıkların yüzde 37’sinin açılmış gözüktüğünü kaydetti ve görevlilerle halka sandıkları terk etmeyin çağrısında bulundu.

"İnce: “YSK’nın Sisteminde Sandıkların Yüzde 37’si Açılmış Gözüküyor”

Türkiye’deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhuriyetçi Halk Partisi Adayı Muharrem İnce, sosyal medya hesabından açıklama yaparak, Yüksek Seçim Kurulu’nun  (YSK) sisteminde sandıkların yüzde 37’sinin açılmış gözüktüğünü kaydetti ve görevlilerle halka sandıkları terk etmeyin çağrısında bulundu.

24 Haziran 2018 Pazar 19:44
"İnce: “YSK’nın Sisteminde Sandıkların Yüzde 37’si Açılmış Gözüküyor”

Türkiye’deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhuriyetçi Halk Partisi Adayı Muharrem İnce, sosyal medya hesabından açıklama yaparak, Yüksek Seçim Kurulu’nun  (YSK) sisteminde sandıkların yüzde 37’sinin açılmış gözüktüğünü kaydetti ve görevlilerle halka sandıkları terk etmeyin çağrısında bulundu.

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İnce, yaklaşık 40 dakika önce yaptığı açıklamada, “Sandık görevlisi arkadaşlarım; an itibariyle YSK’nın sisteminde sandıkların yüzde 37’si açılmış gözükmektedir. Televizyonlarda ise Anadolu Ajansı kaynaklı sandıkların yüzde 85’inin açıldığı yönünde haberler yapılmakta, sonuç açıklanmaktadır. Sandıkları terk etmeyin” dedi.
 


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Son Güncelleme: 24.06.2018 22:51
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