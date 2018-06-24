"İnce: “YSK’nın Sisteminde Sandıkların Yüzde 37’si Açılmış Gözüküyor”

Türkiye’deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhuriyetçi Halk Partisi Adayı Muharrem İnce, sosyal medya hesabından açıklama yaparak, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) sisteminde sandıkların yüzde 37’sinin açılmış gözüktüğünü kaydetti ve görevlilerle halka sandıkları terk etmeyin çağrısında bulundu.
Türkiye’deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhuriyetçi Halk Partisi Adayı Muharrem İnce, sosyal medya hesabından açıklama yaparak, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) sisteminde sandıkların yüzde 37’sinin açılmış gözüktüğünü kaydetti ve görevlilerle halka sandıkları terk etmeyin çağrısında bulundu.