İnce 'İftiranın daniskasını ben atarım' demişti haklıymış meğer

Adaylığı açıklanır açıklanmaz yaptığı konuşmada iftira atmayı en iyi ben bilirim açıklamasını yapan CHP ' nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce verdiği sözü tuttu.



Hiçbir projesi olmayan aksine seçmene Ak Parti iktidarının vatandaşlara yaptığı hizmetleri durdurmayı taahhüt eden İnce , seçimi kazanamayacağını anlayınca iftira yoluna gitti.



İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ' ın partiyi kurmadan önce FETÖ terör örgütü lideri Fethullah Gülen ' e giderek icazet aldığı iftirasında bulunmuştu. BEYAZ GAZETE



Muharrem İnce Hakkında

Muharrem İnce, 4 Mayıs 1964'te Yalova Elmalık köyünde doğdu. Babasının adı Şerif, annesinin adı Zekiye'dir. Fizik Öğretmeni; Uludağ Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Fizik-Kimya Öğretmenliği Bölümünü bitirdi. Değişik liselerde ve dershanelerde fizik öğretmenliği ve müdürlük yaptı. Yalovaspor Basın Sözcülüğü görevini yürüttü. Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanlığı görevinde bulundu. 22 ve 23. Dönemde Yalova Milletvekili seçildi. 24. Dönemde T...



Cumhurbaşkanlığı Seçimi Hakkında

Cumhurbaşkanı seçimi ile ilgili düzenlemeler anayasanın 102. maddesinde belirtilmiştir. Cumhurbaşkanının görev süresinin dolmasından önceki altmış gün içinde; makamın herhangi bir sebeple boşalması halinde ise boşalmayı takip eden altmış gün içinde tamamlanır. Genel oyla yapılacak seçimde, geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilmiş olur. İlk oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamayı izleyen ikinci pazar günü ikinci oylama yapılacak....