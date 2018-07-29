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İnce'den salvolar

Muharrem İnce, katıldığı programda seçim dönemiyle ilgili CHP Genel Merkezi'ni bombaladı.

İnce'den salvolar

Muharrem İnce, katıldığı programda seçim dönemiyle ilgili CHP Genel Merkezi'ni bombaladı.

29 Temmuz 2018 Pazar 21:45
İnce'den salvolar

İnce'den salvolar

Muharrem İnce, katıldığı programda seçim dönemiyle ilgili CHP Genel Merkezi'ni bombaladı.

Muharrem İnce 24 haziran seçimlerinin değerlendirildiği programda CHP yönetimini eleştirdi

Muharrem İnce, seçim gecesi alkollü olduğu için ekrana çıkamadığı yalanını Tuncay Özkan'ın uydurduğunu söyledi.

İnce o iddialarla ilgili "İnsan içine çıkamayacak durumdaydı yalanını uyduranlar. Sıradan ve kaba adam diyenler. O yalanı yandaş medyaya uyduranlardır. Konuyu burada kapatıyorum" dedi.

İnce'nin açıklamalarından satırbaşları;

-Hepimiz seçimin ikinci tura kalacağını düşünüyorduk. YSK'nın bizi rahatsız edecek bir karar aldı mı diye sorduğumda olmadığını söylediler. Avukatları oraya çağırmanın anlamı yoktu. 16 Nisan'da olduğu gibi bir şey yapılmadı. 

-Sandıklardan gelen bilgileri bana değil, partiye gelir. Seçim ikinci tura kaldığını söylüyor ve ben ondan duyuyorum. Benim açıklayacak bir şey yok. Milletin önüne nasıl çıkayım. CHP'den sağlıklı sonuçlar gelmiyordu. Yerlerde mi sürünseydi parti?"

-İYİ Parti, HDP, Saadet Partisi, AK Parti seçimleri değerlendirdi. Kaç tane ıslak imza var partinin elinde? 

-Milletvekilleri imza verenlerin peşinde. Bunu değiştireceğiz. 

-Delegelere yapılan teklifleri gösteririm sayın Genel Başkan'a isterse. Ben yakın bir tehlike görüyorum. Önümüzde yerel seçim var, belediyelerin yarısını kaybediyoruz. 
Kadın delegelerimize sesleniyorum, kendi anayasasına uymayan bir CHP var. 

-CHP'nin ruhunu yenilgi teslim almış. Bu kurultay gerçekleşirse, Eylül'de yeniden kurultay olacak. Sandıktan kim çıkarsa o aday olacak. AKP'nin tüzüğü ile CHP'nin tüzüğü aynı.

-Koltuk derdinde değilim. Türkiye'nin kaderi 1250 arkadaşımızın elindedir. İmza vermezlerse çekilirim kenara. 1250 arkadaşıma söylüyorum, sakın Kılıçdaroğlu'nu, İnce 'yi dinlemeyin. 

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