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İmzalarla ilgili CHP'den ilk açıklama

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, sosyal medya üzerinden olağanüstü kurultay süreci ve imza tartışmalarının yürütülmesinin son derece yanlış olduğunu belirterek, 'Partimiz ciddi zarar görüyor. Algı yaratarak CHP'de süreçler yürütülmez.' dedi.

İmzalarla ilgili CHP'den ilk açıklama

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, sosyal medya üzerinden olağanüstü kurultay süreci ve imza tartışmalarının yürütülmesinin son derece yanlış olduğunu belirterek, 'Partimiz ciddi zarar görüyor. Algı yaratarak CHP'de süreçler yürütülmez.' dedi.

24 Temmuz 2018 Salı 21:42
İmzalarla ilgili CHP'den ilk açıklama

İmzalarla ilgili CHP'den ilk açıklama

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, sosyal medya üzerinden olağanüstü kurultay süreci ve imza tartışmalarının yürütülmesinin son derece yanlış olduğunu belirterek, 'Partimiz ciddi zarar görüyor. Algı yaratarak CHP'de süreçler yürütülmez.' dedi.

Erkek, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün olağanüstü kurultay için gerekli imzanın toplandığına ilişkin açıklamasını değerlendirdi.

'PARTİMİZE ZARAR VERİYOR'

CHP kurultay delegelerinin, 'Değişim ve Umut Kurultayı' adı altında olağanüstü kurultay talebiyle noter kanalıyla başlattıkları imza sürecinin, sosyal medya üzerinden yürütülmesini eleştiren Erkek, bunun partiye zarar verdiğini söyledi.

'GERÇEKTEN YETERLİ İMZA BULUNMUŞSA İNCELERİZ'

'Eğer gerçekten yeterli imza bulunmuşsa, Genel Merkeze sunarlar ve inceleriz.' diyen Erkek, imzaların inceleneceği ve sunulacağı yerin CHP Genel Merkezi olduğunu belirtti. Erkek, imzaların son gün de gelse inceleneceğini ifade etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erkek, şunları kaydetti:

'Sosyal medya üzerinden olağanüstü kurultay süreci ve imza tartışmalarının yürütülmesi son derece yanlış, partimiz ciddi zarar görüyor. İmzalar toplanmışsa gereği yapılır. Algı yaratarak CHP'de süreçler yürütülmez. Sosyal medya üzerinden imzaların yarıştırılması yanlış. Bu konular sosyal medya üzerinden tartışılmaz. İmzalar parti dışında bir yerde incelenmez. Samimilerse getirip incelenir, gereği yapılır.' 

TUNCAY ÖZKAN 'HODRİ MEYDAN' DEDİ

HP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan CHP’nin kaderi 'kahvehane köşelerinde, odalarda sayalım' ile belirlenemez. Biz genel merkezdeyiz, madem topladılar getirsinler versinler. Hodri meydan. İmzalar toplandıktan sonra gereğini yaparız. Ama bunlar doğru değil, bunlar yanlış işler. CHP’nin kurumsal kimliğine büyük zarar veriyor” ifadelerini kullandı.

Tuncay Özkan açıklamalarının devamında şunları söyledi:

“CHP’yi kimsenin yıpratmaya hakkı yok. Toplasınlar getirsinler, ama toplayamadılar. ‘Tren kaçıyor atlıyor yetişin’ diyerek imza toplamak demek, ‘biz imza toplayamıyoruz gelin imza verin’ demektir. Bu tür heyecanlı söylemlerle imza toplamını artırmaya çalışıyorlar.

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