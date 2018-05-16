İlk sinyal geldi! O kararın ardından aramalar patladı

Konut kredisinde kamu bankalarının başlattığı düşük faiz kampanyası tüketicinin ilgisini artırdı. İnternette yapılan 'konut kredisi' aramalarında patlama yaşanıyor. Bu arama oranları 2016 ve 2017'deki rekor getiren kampanya dönemlerinde de görülmüştü.

Merkez Bankası tarafından 16 Mart'ta yayımlanan raporda, "Konut kredisi" anahtar kelimesi ile oluşturulan arama hacmi endeksinin kullandırılan konut kredisi adedi için gösterge olarak kabul edilebileceği ifade edilmişti. BaşbakanBinali Yıldırım'ın konutta yeni kredi faiz kampanyasının başlatılacağını duyurduğu 7 Mayıs tarihinden bugüne yapılan aramalar zirve noktasına ulaşmış durumda. Bu verilerle birlikte konut kredisi kullanımı ile ev alımının önemli ölçüde artacağı değerlendirmesine ulaşılabiliyor.Konut sektöründeki durgunluğa ilaç olması için başlatılan ve yüzde 0,98'lik faiz oranı ile sunulan kredi kampanyası ev sahibi olmak isteyenlerin ilgisini çekti.

Daha önce Temmuz 2016 ve Şubat 2017'de başlatılan faiz indirimi kampanyaları sektöre önemli ölçüde doping olmuş ve rekorların yıl bazında sürmesini sağlamıştı. Aynı dönem arama verilerine bakıldığında ve yeni kampanya dönemi ile karşılaştırıldığında yukarı ivme dikkat çekiyor.