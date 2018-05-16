Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 22°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102158
ALTIN
183.197
DOLAR
4.4180
STERLİN
5.9536
EURO
5.2203
Enfield’de iktidar Kıbrıslı Türklerin
ENFİELD’DE İKTİDAR KIBRISLI TÜRKLERİN
Girne’de uyuşturucu operasyonu
GİRNE'DE UYUŞTURUCU
Postacı teminata bağlandı
POSTACI TEMİNATA BAĞLANDI
Mangandalar meyhaneyi dağıttı
MAGANDALAR MEYHANEYİ DAĞITTI
banner256

İlk sinyal geldi! O kararın ardından aramalar patladı!

Konut kredisinde kamu bankalarının başlattığı düşük faiz kampanyası tüketicinin ilgisini artırdı. İnternette yapılan 'konut kredisi' aramalarında patlama yaşanıyor.

İlk sinyal geldi! O kararın ardından aramalar patladı!

Konut kredisinde kamu bankalarının başlattığı düşük faiz kampanyası tüketicinin ilgisini artırdı. İnternette yapılan 'konut kredisi' aramalarında patlama yaşanıyor.

16 Mayıs 2018 Çarşamba 23:03
İlk sinyal geldi! O kararın ardından aramalar patladı!

İlk sinyal geldi! O kararın ardından aramalar patladı

Konut kredisinde kamu bankalarının başlattığı düşük faiz kampanyası tüketicinin ilgisini artırdı. İnternette yapılan 'konut kredisi' aramalarında patlama yaşanıyor. Bu arama oranları 2016 ve 2017'deki rekor getiren kampanya dönemlerinde de görülmüştü.

banner277
Merkez Bankası tarafından 16 Mart'ta yayımlanan raporda, "Konut kredisi" anahtar kelimesi ile oluşturulan arama hacmi endeksinin kullandırılan konut kredisi adedi için gösterge olarak kabul edilebileceği ifade edilmişti. BaşbakanBinali Yıldırım'ın konutta yeni kredi faiz kampanyasının başlatılacağını duyurduğu 7 Mayıs tarihinden bugüne yapılan aramalar zirve noktasına ulaşmış durumda. Bu verilerle birlikte konut kredisi kullanımı ile ev alımının önemli ölçüde artacağı değerlendirmesine ulaşılabiliyor.Konut sektöründeki durgunluğa ilaç olması için başlatılan ve yüzde 0,98'lik faiz oranı ile sunulan kredi kampanyası ev sahibi olmak isteyenlerin ilgisini çekti.

Daha önce Temmuz 2016 ve Şubat 2017'de başlatılan faiz indirimi kampanyaları sektöre önemli ölçüde doping olmuş ve rekorların yıl bazında sürmesini sağlamıştı. Aynı dönem arama verilerine bakıldığında ve yeni kampanya dönemi ile karşılaştırıldığında yukarı ivme dikkat çekiyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul'un göbeğinde görenler şaşırdı!
İstanbul'un göbeğinde görenler şaşırdı!
Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca'ya 'uyuşturucu ticareti'nden hapis cezası verildi...
Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca'ya 'uyuşturucu ticareti'nden hapis cezası verildi...
Tosic Çin yolcusu...
Tosic Çin yolcusu...
Kaybedersem Kılıçdaroğlu'na rakip olmam!
Kaybedersem Kılıçdaroğlu'na rakip olmam!
Bir  ilimizde daha petrol bulundu!
Bir  ilimizde daha petrol bulundu!
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa İle Görüştü...
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa İle Görüştü...
Uyuşturucu davasında ünlülere ceza yağdı
Uyuşturucu davasında ünlülere ceza yağdı
Poliskistik Over Sendromunun Nedeni Hormonal Dengesizlik Olabilir...
Poliskistik Over Sendromunun Nedeni Hormonal Dengesizlik Olabilir...
Çavuşoğlu İle Pompeo 4 Haziran'da Görüşecek...
Çavuşoğlu İle Pompeo 4 Haziran'da Görüşecek...
Uzmanlardan Diyabet Hastalarına Oruç Uyarısı!
Uzmanlardan Diyabet Hastalarına Oruç Uyarısı!

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim