İlhan Cavcav Hayatını Kaybetti

GENÇLERBİRLİĞİ KULÜBÜ BAŞKANI CAVCAV, BEYİN KANAMASI TEŞHİSİYLE KALDIRILDIĞI HASTANEDE VEFAT ETTİ

Ankara, 22 Ocak 17 : Türk futbolunun önemli isimlerinden Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav, beyin kanaması teşhisiyle kaldırıldığı hastanede 81 yaşında vefat etti.

Cavcav, iki gün önce dengesini kaybederek düşmüş, kolunu ve kafasını çarpmıştı. Ankara'daki Güven Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesine alınan duayen başkan, makinaya bağlı olarak yaşatılıyordu.

Bu sabah durumu ağırlaşan Cavcav'ın kalbinin durduğu ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

1935’te Ankara’da doğan Cavcav, 1981'den bu yana yürüttüğü Gençlerbirliği başkanlığı süresince 2 kez Türkiye Kupası Şampiyonluğu yaşadı. Türk futbolunun efsane ismi; Gençlerbirliği Kulübü Başkanlığı'nın yanı sıra 3 dönem Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı da yaptı.

(AA/AK-GÜL)