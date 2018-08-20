İl müdürü, kendi otomobilinin altında kalarak yaşamını yitirdi

Kocaeli Tarım ve Orman İl Müdürü İlhan Özel (65), rampada bıraktığı otomobilinin hareket etmesi sonucu, aracın altında kalarak yaşamını yitirdi.

Olay, öğle saatlerinde, Başiskele Damlar Mahallesi Mahmut Çavuş Caddesi Ziya Paşa Sokak’ta meydana geldi. Kocaeli Tarım ve Orman İl Müdürü İlhan Özel, sokak üzerinde kendi yaptırdığı inşaatta çalışan işçilere yemek getirdi. Kendisine ait 34 ZB 9350 plakalı otomobili rampada bırakan Özel, bagajda bulunan yemekleri almak istedi. Bu sırada, iddiaya göre, el freni çekilmeyen otomobil hareket etti. İlhan Özel’i ezen araç, yaklaşık 100 metre giderek yolun sonundaki kaldırıma çarpıp durdu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. 112 Acil ekibi ağır yaralanan Özel’e ilk müdahalede bulundu. Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan İlhan Özel yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinde incelemelerde bulunan Kocaeli Vali Yardımcısı Dursun Balaban, “Başımız sağ olsun. Şu anda incelemeler devam ediyor. Bu incelemeler sonucunda netleşir. Olay henüz çok taze. İncelemelerden sonra belli olacak” dedi.

2 çocuk babası İlhan Özel’in, 5 yıldır Kocaeli’de görev yaptığı, 3 ay sonra emekli olacağı öğrenildi.