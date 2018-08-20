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İl İl bayram namazı saatleri!

İslam âleminin heyecanla beklediği bir önemli gün daha geldi, çattı. Milyonlarca kişi Kurban Bayramı'na erişmenin sevincini yaşıyor. 21 Ağustos'ta camiler yine dolup taşacak.

İl İl bayram namazı saatleri!

İslam âleminin heyecanla beklediği bir önemli gün daha geldi, çattı. Milyonlarca kişi Kurban Bayramı'na erişmenin sevincini yaşıyor. 21 Ağustos'ta camiler yine dolup taşacak.

20 Ağustos 2018 Pazartesi 20:45
İl İl bayram namazı saatleri!

İslam âleminin heyecanla beklediği bir önemli gün daha geldi, çattı. Milyonlarca kişi Kurban Bayramı'na erişmenin sevincini yaşıyor. 21 Ağustos'ta camiler yine dolup taşacak.

Birlik, beraberlik ve huzur içerisinde geçirilecek bu önemli an öncesi 'Bayram namazı saat kaçta' cevabı en çok araştırılan konuların ilk sırasında yer alarak trend listesinde zirveye tırmandı. 

İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer tüm iller için Kurban Bayram namazı saatleri Diyanet İşler, tarafından açıklandı. 

İŞTE İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

Adana: 06.39
Adıyaman: 06.27
Afyon: 06.57
Ağrı: 06.06
Aksaray: 06.43
Amasya: 06.33
Ankara: 06.46
Antalya: 06.58
Ardahan: 06.05
Artvin: 06.09
Aydın: 07.08
Balıkesir: 07.06
Bartın: 06.45
Batman: 06.15
Bayburt: 06.16
Bilecik: 06.57
Bingöl: 06.17
Bitlis: 06.11
Bolu: 06.50
Burdur: 06.59
Bursa: 07.01
Çanakkale: 07.12
Çankırı: 06.42
Çorum: 06.37
Denizli: 07.03
Diyarbakır: 06.19
Düzce: 06.52
Edirne: 07.09
Elazığ: 06.22
Erzincan: 06.20
Erzurum: 06.12
Eskişehir: 06.56
Gaziantep: 06.31
Giresun: 06.23
Gümüşhane: 06.19
Hakkari: 06.05
Hatay: 06.37
Iğdır: 06.01
Isparta: 06.58
İstanbul: 07.00
İzmir: 07.11
Kahramanmaraş: 06.32
Karabük: 06.46
Karaman: 06.48
Kars: 06.04
Kastamonu: 06.41
Kayseri: 06.37
Kırıkkale: 06.44
Kırklareli: 07.07
Kırşehir: 06.42
Kilis: 06.32
Kocaeli: 06.57
Konya: 06.50
Kütahya: 06.58
Malatya: 06.26
Manisa: 07.09
Mardin: 06.17
Mersin: 06.42
Muğla: 07.07
Muş: 06.13
Nevşehir: 06.40
Niğde: 06.41
Ordu: 06.25
Osmaniye: 06.36
Rize: 06.14
Sakarya: 06.55
Samsun: 06.31
Siirt: 06.12
Sinop: 06.35
Sivas: 06.30
Şanlıurfa: 06.25
Şırnak: 06.10
Tekirdağ: 07.06
Tokat: 06.31
Trabzon: 06.18
Tunceli: 06.20
Uşak: 07.01
Van: 06.05
Yalova: 07.00
Yozgat: 06.38
Zonguldak: 06.49

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