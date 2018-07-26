İkinci Gol Geldi! Avrupa Liginde Beşiktaş, B36 Torshavn'la Karşılaşıyor

Avrupa Ligindeki temsilcimiz Beşiktaş, 2. ön eleme turunda Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn ile karşı karşıya geliyor. Saat 21.00'de başlayan mücadele, Beşiktaş'ın 2-0'lık üstünlüğüyle devam ediyor.

Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda B36 Torshavn ile karşı karşıya geliyor. Avrupa macerasında bu sezon Temmuz ayında start veren Beşiktaş, avantajlı bir skorla dönmenin planlarını yapıyor.

Saat 21.00'de başlayan mücadele, BeIN Sports'tan canlı olarak ekranlara geliyor.

CANLI ANLATIM

67' Mücadelede son yarım saate girilirken Beşiktaş 2-0'lık üstünlüğünü koruyor.

46' Maçın ikinci yarısı başladı.

45' İlk yarı temsilcimizin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

26' GOL! Beşiktaş, Gökhan Gönül'ün golüyle farkı 2'ye çıkardı. Lens'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda, ön direkte Gökhan Gönül topu topuğuyla ağlara yolladı.

8' GOL! Lens'in müthiş golüyle Beşiktaş 1-0 öne geçti. Caner'in sol kanattan yaptığı ortada, Lens ceza sahası içinde topu göğüsü ile önüne indirdikten sonra sol ayağıyla vurdu, top kalecinin sağından ağlarla buluştu.

1' Hakemin düdüğü geldi ve mücadele başladı. Temsilcimiz Beşiktaş'a başarılar!

İLK 11'LER

B36 TORSHAVN:

Hentze, Hognason, Fareo, Mellemgaard, Petersen, Erlendur Magnusson, Brockie, Jacobsen,Olsen, Saag, Cieslewicz