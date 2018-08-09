İki kardeşin oyunu ölümle bitti

Aydın’ın Efeler ilçesinde 13 yaşındaki çocuk, üvey kardeşinin oynadığı silahın kazayla ateş alması sonucu hayatını kaybetti.Olay, saat 16.00 sıralarında Efeler ilçesi Ovaeğmir Mahallesi’nde bir hayvanbarınağında meydana geldi.



Edinilen bilgiye göre, dedesine ait av tüfeğiyle oynayan M.K. (17), silahın yanlışlıkla ateş alması sonucu 13 yaşındaki üvey kardeşi Efecan Y.’yi başından vurdu. Kanlar içinde yere yığılan çocuk, 112 Acil Servisekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Efecan Y., sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Çocuğun ailesi olayın meydana geldiği hayvan barınağında sinir krizleri geçirdi. Kazaen üvey kardeşinin ölümüne neden olan M.K. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.







Son Güncelleme: 09.08.2018 21:25