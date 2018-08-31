banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
92723
ALTIN
254.149
DOLAR
6.5943
STERLİN
8.5354
EURO
7.6511
Hırsız turist tutuklu yargılanacak
HIRSIZ TURİST TUTUKLU YARGILANACAK
Sapık anne ihraç edildi
SAPIK ANNE İHRAÇ EDİLDİ
Kuzu hırsızları yakalandı
KUZU HIRSIZLARI YAKALANDI
Bengihan: “Yarından İtibaren Yasa Gücünde Kararname Ortadan Kalkıyor… Toplam Ek Mesai Tutarı Üzerinden %15 Kesintiye Gidilecek”
Son Dakika
HÜKÜMET VE SENDİKALAR EK MESAİLER...
banner282
Flaş Haber
Sapık anne ihraç edildi
Kapat

İki bacağını kaybeden dansçı Lisa'ya 1 milyon 356 bin tazminat kararı

Diyarbakır'da, HDP tarafından 5 Haziran 2015 tarihinde İstasyon Meydanı'nda düzenlenen seçim mitinginde, DEAŞ terör örgütünün düzenlediği bombalı saldırıda iki bacağını kaybeden dansçı Lisa Çalan davasında, İdare Mahkemesi, İçişleri Bakanlığı'nın 1 milyon 356 bin lira maddi ve manevi tazminat ödemesine karar verdi.

İki bacağını kaybeden dansçı Lisa'ya 1 milyon 356 bin tazminat kararı

Diyarbakır'da, HDP tarafından 5 Haziran 2015 tarihinde İstasyon Meydanı'nda düzenlenen seçim mitinginde, DEAŞ terör örgütünün düzenlediği bombalı saldırıda iki bacağını kaybeden dansçı Lisa Çalan davasında, İdare Mahkemesi, İçişleri Bakanlığı'nın 1 milyon 356 bin lira maddi ve manevi tazminat ödemesine karar verdi.

31 Ağustos 2018 Cuma 19:08
İki bacağını kaybeden dansçı Lisa'ya 1 milyon 356 bin tazminat kararı

Diyarbakır'da, HDP tarafından 5 Haziran 2015 tarihinde İstasyon Meydanı'nda düzenlenen seçim mitinginde, DEAŞ terör örgütünün düzenlediği bombalı saldırıda iki bacağını kaybeden dansçı Lisa Çalan davasında, İdare Mahkemesi, İçişleri Bakanlığı'nın 1 milyon 356 bin lira maddi ve manevi tazminat ödemesine karar verdi.

HDP'nin, 7 Haziran 2015 Genel Seçimleri için 5 Haziran'da Diyarbakır İstasyon Meydanı'nda düzenlediği mitingde, DEAŞ terör örgütünün bombalı saldırısı sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi, yaklaşık 400 kişi yaralandı. Patlamada 2 bacağını kaybeden Lisa Çalan, avukatı aracılığı ile önce, saldırıda idarenin kusuru bulunduğu gerekçesiyle Şubat 2016'da maddi ve manevi tazminat talebiyle İçişleri Bakanlığı'na dilekçe ile başvurdu. Herhangi bir yanıt alamayan Lisa Çalan bunun üzerine, Diyarbakır 2'nci İdare Mahkemesi’ne başvurarak, İçişleri Bakanlığı hakkında tazminat davası açtı.

Diyarbakır 2'nci İdare Mahkemesi'nde açılan dava için savunma gönderen İçişleri Bakanlığı, polisin mitingde yeterli önlem aldığını belirterek, davanın hukuki dayanaktan yoksun olduğunu ve reddedilmesini talep etti. Bakanlık, patlamada bacaklarını kaybeden Lisa Çalan'ın uğradığı manevi zararda idarenin 'kusuru' olmadığını, istenen tazminat talebinin ise 'sebepsiz zenginleşmeye' neden olacağını belirterek, davanın reddini istedi. Miting alanının güveliğinden sorumlu polisler hakkında açılan soruşturma raporlarında, güvenlik tedbirlerinin yetersiz olduğunu belirten mahkeme ise Bomba İmha ve İnceleme Müdürlüğü personeline miting alanı ve çevresinin bomba konusunda eğitimli köpeklerle aranması görevinin verildiğini, ancak alanda yapılan aramanın çevrede yapılmadığını belirtti.

Diyarbakır 2'nci İdare Mahkemesi, geçen Temmuz ayında verdiği kararda, patlamanın önüne geçilebileceğini vurgulayarak, birçok yönüyle ihmaller zincirine dikkat çekti. Miting alanında görevlilerin önleyici tedbir aramalarını dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı gerçekleştirdiğini, güvenlik tedbirlerini tam olarak yerine getirmediğini belirten mahkeme, hizmet kusuru bulunduğu kanaatine vardı. Mahkeme, Lisa Çalan'ın uğramış olduğu maddi ve manevi zarar nedeniyle, idarenin kusuru esasına göre, İçişleri Bakanlığı'nın 100 bini manevi, toplam 1 milyon 356 bin lira tazminat ödemesine hükmetti.

Kararı değerlendiren Lisa Çalan'ın avukatı Ferhat Kılınç, yerel mahkemenin davayı sonuçlandırdığını ve bu kararın söz konusu patlamada yaralanan diğer kişiler için emsal olabileceğini söyledi. Avukat Kılınç, mitingde patlayan bomba ile ilgili soruşturma dosyası incelendiğinde idarenin kusurunun net olarak görüldüğünü de ifade ederek, kendilerinin de davayı istinafa taşıyacaklarını söyledi. Avukat Ferhat Kılınç, karar ile devletin ihmalkarlığının da tespit edildiğini söyledi.

BOMBACI GÖNDER'İN YARGILANMASI SÜRÜYOR

Diyarbakır'da, HDP mitinginde patlayan 2 bomba ile ilgili DEAŞ terör örgütü üyesi Orhan Gönder ve 4 kişinin yargılanması Ankara'da sürüyor. 4 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 400 kişinin yaralandığı bombalı saldırı ile ilgili Orhan Gönder'in de aralarında bulunduğu 5 kişi hakkında, 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, nitelikli öldürme, nitelikli öldürmeye teşebbüs, tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme' suçlarından açılan dava, güvenlik gerekçesiyle Diyarbakır'dan Ankara'ya taşınmıştı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sahil petrole bulandı, inceleme başlatıldı
Sahil petrole bulandı, inceleme başlatıldı
İki aşiret birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü
İki aşiret birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü
Çiftçiler, Ankara-Çankırı karayolunu trafiğe kapattı
Çiftçiler, Ankara-Çankırı karayolunu trafiğe kapattı
Hollanda ile ilişkiler normalleşiyor
Hollanda ile ilişkiler normalleşiyor
Merkez Bankası'ndan yeni hamle
Merkez Bankası'ndan yeni hamle
Adnan Oktar soruşturmasında adı geçen rektör hakkında flaş karar!
Adnan Oktar soruşturmasında adı geçen rektör hakkında flaş karar!
Diyarbakır’da trafik kazası: 1 ölü, 2’si ağır 9 yaralı
Diyarbakır’da trafik kazası: 1 ölü, 2’si ağır 9 yaralı
Osman Yıldırım, Yunanistan’a kaçmak isterken yakalandı
Osman Yıldırım, Yunanistan’a kaçmak isterken yakalandı
Akhisarspor’a Avrupa devi: Ege’de 15 yıllık aradan sonra bir ilk
Akhisarspor’a Avrupa devi: Ege’de 15 yıllık aradan sonra bir ilk
Özgür Özel: Öyle geçmiyor, vatandaşın cüzdanını delip de geçiyor
Özgür Özel: Öyle geçmiyor, vatandaşın cüzdanını delip de geçiyor

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim