İki aşiret birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, doğu illerinden göç eden iki ayrı aşiretin fertleri arasında çıkan kavga büyüdü. Ortalık savaş alanına döndü. Polis ve jandarma ekiplerinin müdahale ettiği olayda 4 kişinin yaralandığı açıklandı.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, doğu illerinden göç eden iki ayrı aşiretin fertleri arasında çıkan kavga büyüdü. Ortalık savaş alanına döndü. Polis ve jandarma ekiplerinin müdahale ettiği olayda 4 kişinin yaralandığı açıklandı.

Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu olayların tarlada çalışan işçiler ile kamyon şoförü arasında çıkan tartışma ile başladığını, daha sonra her iki tarafın yakınlarının gelmesiyle büyüdüğünü açıkladı. Kaymakam Seyitoğlu, "Çıkan olaylarda her iki tarftan 2'şer kişi olmak üzere 4 kişi yaralandı. Bunlardan biri bıçaklandı. Diğerinde ise kafa travması teşhisi konuldu. Biber gazı kullanıldığı için bazı kişiler etkilendi, bunlar da ayakta tedavi gördü. Takviye ekiplerle birlikte şu anda olaylar yatıştırıldı. Kesinlikle ölüm olayı yok" dedi.