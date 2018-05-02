İKB'den Türkiye'nin Büyümesine Destek!

İSLAM KALKINMA BANKASI ÜLKE İLİŞKİLERİ VE HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRÜ ABDELWAHAB:

"TÜRKİYE'NİN BÜYÜMESİNİ ALEVLENDİRECEK ALTYAPI, ENERJİ, ULAŞIM, EĞİTİM GİBİ BİRÇOK SEKTÖRE FİNANSAL DESTEKTE BULUNMAYI HEDEFLİYORUZ"

İslam Kalkınma Bankası (İKB) Ülke İlişkileri ve Hizmetleri Genel Müdürü Walid Abdelwahab, "Türkiye'nin büyümesini alevlendirecek altyapı, enerji, ulaşım, eğitim gibi birçok sektöre finansal destekte bulunmayı hedefliyoruz." dedi.

Abdelwahab, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İKB'nin kuruluşundan bugüne kadar Türkiye'ye 11,2 milyar dolarlık finansman sağladığını söyledi. Bu rakamın yaklaşık yüzde 50'sine tekabül eden 5,4 milyar doların son 4 yılda sağlandığına işaret eden Abdelwahab, Ankara ve İstanbul'daki ofisleri sayesinde desteklenmesi gereken, sektörlere yakınlaştıklarını dile getirdi.

Destek mekanizmalarının daha önce talebe dayalı olduğunu, şu anda ise hangi sektörlerin desteğe ihtiyacı olduğunu kendi içlerinde kararlaştırdıklarını anlatan Abdelwahab, İKB'nin 4 yıldır Türkiye özelinde bir stratejisi olduğunu, 2018-2021 yıllarında sağlanacak finansmanlara son şeklini vermek için çalıştıklarını söyledi.

Türkiye ekonomisinin 2017'de kaydettiği yüzde 7,4'lük büyüme nedeniyle duydukları memnuniyeti ifade eden WalidAbdelwahab, "Türkiye'nin büyümesini alevlendirecek altyapı, enerji, ulaşım, eğitim gibi birçok sektöre finansal destekte bulunmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Türkiye'yi uluslararası alanda daha rekabetçi bir ekonomi haline getirme amacına yönelik olarak yüksek hızlı demiryollarına destek olduklarını belirten Abdelwahab, "Yenilenebilir enerjide de pek çok desteğimiz var. Yenilenebilir enerjide özel sektör yatırımına verilmesi için Türkiye Kalkınma Bankası ve TSKB'ye kredi marjı sağlıyoruz. Çünkü Türkiye'nin 2023'e kadar yüzde 30 oranında yenilenebilir enerjiye geçme hedefi var, biz de bu azmin pekala destekçisiyiz." dedi.

Türkiye'nin İKB üyeleri arasında en ileri ülkelerden biri olduğunu vurgulayan Abdelwahab, gelecek dönem projelerine ilişkin, "BOTAŞ ile gaz dağıtımı konusunda görüşme sürdürüyoruz. Yine TSKB ile yenilenebilir enerji yatırımı için hidro ve rüzgar enerjisi formunda ve Türkiye'de çimento endüstrisi gibi enerji yoğun sektörleri daha verimli hale getirecek enerji verimliliği yatırımları için bir kredi marjımız var." ifadelerini kullandı.