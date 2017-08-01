İit Dışişleri Bakanları Olağanüstü İcra Komitesi Toplantısı...

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Harem-i Şerif’e ilişkin Filistin halkının sergilediği dirayetin her türlü takdirin üstünde olduğunu belirterek, "Neticede, İsrail aklıselim yönünde bir adım attı. Temennimiz, İsrail'in bundan sonra Müslümanların Kudüs ve Harem-i Şerif'le ilgili hassasiyetlerini tam olarak dikkate alan bir tutum içine girmesidir." dedi. Harem-i Şerif’e ilişkin son gelişmeleri

ÇAVUŞOĞLU: "NETİCEDE İSRAİL AKLISELİM YÖNÜNDE BİR ADIM ATTI”

“TEMENNİMİZ, İSRAİL'İN BUNDAN SONRA MÜSLÜMANLARIN KUDÜS VE HAREM-İ ŞERİF'LE İLGİLİ HASSASİYETLERİNİ TAM OLARAK DİKKATE ALAN BİR TUTUM İÇİNE GİRMESİDİR"

"İMKANI OLAN TÜM KARDEŞLERİMİZ KUDÜS'Ü ZİYARET ETSİNLER. FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİMİZLE KUCAKLAŞSINLAR"

"İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM ÇERÇEVESİ ESASTIR. BU GERÇEKLEŞENE KADAR KUDÜS'ÜN VE HAREM-İ ŞERİF'İN KUTSİYETİNE VE TARİHİ STATÜSÜNE SAYGI GÖSTERİLMESİ HUKUKİ BİR YÜKÜMLÜLÜKTÜR, ZORUNLULUKTUR"

"İSRAİL İŞGALİ ALTINDA YAŞAYAN VEYA BAŞKA ÜLKELERE KAÇMAK ZORUNDA KALMIŞ MİLYONLARCA FİLİSTİNLİYE KURU SÖZLERLE DEĞİL EYLEMLERİMİZLE DESTEK OLALIM"

İstanbul, 1 Ağustos 17 : TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Harem-i Şerif’e ilişkin Filistin halkının sergilediği dirayetin her türlü takdirin üstünde olduğunu belirterek, "Neticede, İsrail aklıselim yönünde bir adım attı. Temennimiz, İsrail'in bundan sonra Müslümanların Kudüs ve Harem-i Şerif'le ilgili hassasiyetlerini tam olarak dikkate alan bir tutum içine girmesidir." dedi.

Harem-i Şerif’e ilişkin son gelişmeleri ele almak üzere Türkiye'nin çağrısı üzerine olağanüstü toplanan, İstanbul'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları İcra Komitesi Toplantısına başkanlık eden Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, toplantının açılışını yaptı.

Toplantıya katılan ülke temsilcilerine teşekkür eden Çavuşoğlu, Harem-i Şerif'in 3 gün kapatıldığını, ezan dahi okutulmadığını, açıldığında ise Müslümanların önüne bariyerler kurulduğunu ve Müslümanlara karşı aşırı güç kullanıldığını hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İİT Zirve Dönem Başkanı olarak yaptığı açıklamada, İsrail'in ibadet özgürlüğünü kısıtlamasını ve aşırı güç kullanmasını kınadığını ve tüm İslam aleminin ortak hislerini dile getirdiğini vurgulayan Çavuşoğlu, İİT ve Arap Birliğinin de benzer bir tutum izlediğini, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın ve Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın yoğun çaba sarf ettiğini belirtti.

Tüm bu süreçte Filistin'de tüm siyasi ve dini liderlerin sorumluluk bilinciyle hareket ettiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, "Filistin halkının 14 gün boyunca sergilediği dirayet her türlü takdirin üstündedir. Neticede, İsrail aklıselim yönünde bir adım attı. Temennimiz, İsrail'in bundan sonra Müslümanların Kudüs ve Harem-i Şerif'le ilgili hassasiyetlerini tam olarak dikkate alan bir tutum içine girmesidir." dedi.

Eğitimden sağlığa, tarihi binaların restore edilmesinden esnafın desteklenmesine kadar her alanda Kudüs'e destek verilmesi gerektiğini dile getiren Çavuşoğlu, "Filistin halkının Harem-i Şerif için yürüttüğü ortak mücadeleyi, Filistin davasının geleceği için de önemli buluyoruz. Filistinli kardeşlerimizin bu mücadelede bir araya gelmesi iç uzlaşı bakımından son derece önemlidir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısını yineleyen Çavuşoğlu, "İmkanı olan tüm kardeşlerimiz Kudüs'ü ziyaret etsinler. Filistinli kardeşlerimizle kucaklaşsınlar." dedi.

Yaşanan olayların İslam dünyasını muhasebe yapmaya zorladığını vurgulayan Çavuşoğlu, "Neden ayrılıklara düşüyoruz? Neden kardeşlerimize yeterince destek veremiyoruz, destek olamıyoruz? Şunu asla unutmamalıyız: Bizim ayrı düşmemiz İslam düşmanlarını sevindirir. Harem-i Şerif'i, Kudüs'ü ve Filistin'i korumak için artık daha bilinçli mücadele etmeliyiz. Mücadelemizi, uluslararası platformlarda daha etkin biçimde sürdürmeliyiz. İki devletli çözüm çerçevesi esastır. Bu gerçekleşene kadar Kudüs'ün ve Harem-i Şerif'in kutsiyetine ve tarihi statüsüne saygı gösterilmesi, hukuki bir yükümlülüktür, zorunluluktur." ifadelerini kullandı.

Barış sürecinin yeniden canlandırılması çabalarını desteklediklerini belirten Çavuşoğlu, hukuk ve hakkaniyet olmadan kalıcı bir barışın sağlanamayacağını söyledi.

Çavuşoğlu, "İsrail işgali altında yaşayan veya başka ülkelere kaçmak zorunda kalmış milyonlarca Filistinliye kuru sözlerle değil eylemlerimizle destek olalım. Buradan bu haksızlığa dur demek isteyen herkesi, Filistin Devleti'ni tanımaya davet ediyoruz. 1967 sınırları dahilinde başkenti Doğu Kudüs olan, egemen, bağımsız ve coğrafi bütünlüğe sahip Filistin Devleti en kısa sürede hayata geçmelidir." dedi.

Harem-i Şerif'te yaşananların tekrarlanmamasını dileyen Çavuşoğlu, "Tahriklere karşı hep birlikte çok dikkatli olmamız lazım. Harem-i Şerif'e yaş sınırları dahil hiçbir yasak ve sınırlama kabul edilemez. İİT olarak bunun hep birlikte takipçisi olacağız." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Harem-i Şerif'e ve Kudüs'e hep birlikte sahip çıkacaklarını vurgulayarak, "Bu mücadelede Filistinli ve Kudüslü kardeşlerimizin arkasında olmaya devam edeceğiz." dedi.

(AA/SEL)