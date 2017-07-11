İİT İnsan Hakları Komisyonuna Türkiye’nin Adayı Seçildi

Türkiye’nin Londra Büyükelçiliği Adalet Müşaviri Dr. Altıntaş’ın seçilmesiyle Türkiye, IPHRC’nin kuruluşundan bu yana üye bulundurmaya devam edecek.

Başbakanlık Müsteşarı Prof Dr. Ergin Ergül’ün görevi ise bu yıl sona eriyor.

2008'de İİT şartının yenilenmesiyle kurulan ve 2011'de resmi faaliyetlerine başlayan IPHRC’de daha önce Prof. Dr. Zühtü Arslan görev yapmıştı.

Asya Grubu'nda yapılan seçimlerde, Türkiye’nin adayı, Londra Büyükelçiliği Adalet Müşaviri Dr. Ömer Faruk Altıntaş en yüksek oyla komisyon üyeliğine seçildi.