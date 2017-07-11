İİT İnsan Hakları Komisyonuna Türkiye’nin Adayı Seçildi

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Bağımsız Daimi İnsan Hakları Komisyonuna Türkiye’nin adayı Dr. Ömer Faruk Altıntaş seçildi.
Fildişi Sahili'nin Abidjan kentinde düzenlenen İİT Dışişleri Bakanları Konseyi 44. Toplantısı kapsamında İİT Bağımsız Daimi İnsan Hakları Komisyonu (IPHRC) üyelikleri için seçim yapıldı.
Asya Grubu'nda yapılan seçimlerde, Türkiye’nin adayı, Londra Büyükelçiliği Adalet Müşaviri Dr. Ömer Faruk Altıntaş en yüksek oyla komisyon üyeliğine seçildi.
2008'de İİT şartının yenilenmesiyle kurulan ve 2011'de resmi faaliyetlerine başlayan IPHRC’de daha önce Prof. Dr. Zühtü Arslan görev yapmıştı.
Başbakanlık Müsteşarı Prof Dr. Ergin Ergül’ün görevi ise bu yıl sona eriyor.
Türkiye’nin Londra Büyükelçiliği Adalet Müşaviri Dr. Altıntaş’ın seçilmesiyle Türkiye, IPHRC’nin kuruluşundan bu yana üye bulundurmaya devam edecek.