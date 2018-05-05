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İİT Genel Sekreter Yardımcılığına Türkiye'nin adayı seçildi

İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığına Türkiye'nin adayı Büyükelçi Musa Kulaklıkaya seçildi.

İİT Genel Sekreter Yardımcılığına Türkiye'nin adayı seçildi

İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığına Türkiye'nin adayı Büyükelçi Musa Kulaklıkaya seçildi.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 14:47
İİT Genel Sekreter Yardımcılığına Türkiye'nin adayı seçildi

İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığına Türkiye'nin adayı Büyükelçi Musa Kulaklıkaya seçildi.

Bangladeş'in başkenti Dakka'da düzenlenen 45. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında İİT'nin bazı birimlerinde görev yapacaklar belirlendi. Yapılan seçim sonucunda, 54 ülkeden 28'inin oyunu alan Türkiye'nin adayı Büyükelçi Kulaklıkaya, İİT'nin İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığına getirildi.

Toplantıya katılan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, seçim sonuçlarının bildirilmesinin ardından Kulaklıkaya'yı tebrik etti.

Bozdağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, seçim sonucunun Türkiye'nin gücünün yansıması ve başarısı olduğunu vurguladı.

Kulaklıkaya'nın başarılı bir büyükelçi olduğunu belirten Bozdağ, Kulaklıkaya'nın Türkiye'yi başarıyla temsil edeceğini bildirdi.

İİT Genel Sekreter Yardımcılığına seçilen Kulaklıkaya ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve hükümete güvenlerinden dolayı teşekkür etti.

Kulaklıkaya, İİT'de önemli bir göreve seçilmekten mutluluk duyduğunu vurgulayarak, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeye gayret edeceğini kaydetti.

Son Güncelleme: 05.05.2018 17:51
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