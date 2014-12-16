İhaneti Facebook Ortaya Çıkardı





İzmir'de müteahhitlik yapan 43 yaşındaki A.A. 6 yıl önce ilk evliliğinden iki çocuğu olan Almanca öğretmeni Neyran A.(40) ile evlendi. Mutlu giden evlilik, müteahhit kocanın işlerinin bozulması ve borçlanmasıyla birlikte çıkmaza girdi. Neyran A. çocuklarını da alıp evi terk ederek boşanma davası açtı. Eşinin ilk evliliğinden olan çocuklarına şiddet uyguladığını öne süren kadın, kendisini de ekonomik olarak zarara uğratan A.A.'dan boşanmak istediğini belirtti. Karşı dava açan koca ise eşinin başka bir erkekle yaşamaya başladığını belirterek 1 milyon lira tazminat talep etti. Bu arada Neyran A.'nın Facebook hesabını inceleyen müteahhidin avukatı Mehmet Bülent Öktün, genç kadının Mehmet G. adlı bir erkekle samimi pozlarını gördü. Kadının Marmaris'in Turunç beldesine gittiğini düşünen avukatın talebiyle mahkeme Turunç Jandarma Karakolu'na yazı yazarak kadının orada bir otelde kalıp kalmadığını ve kaldıysa kiminle kaldığını sordu.



EVRAK 'YANLIŞLIKLA' YERİNİ BULDU



Evrak yanlışlıkla Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı'na gitti. Ama Neyran A.'nın Turunç beldesinde değil Marmaris'te çocukluk aşkı olduğu öne sürülen Mehmet G. ile 3 gün aynı odada konakladığı ortaya çıktı. Kocanın eşine ve çocuklarına şiddet uyguladığı, ayrıca eşi adına kredi çektiği belirlendi. Ancak sadakat yükümlülüğünü ihlal ettiği gerekçesiyle kusurlu bulunan Neyran A.'nın boşandığı eşine 8 bin lira tazminat ödemesine karar verildi.

Son Güncelleme: 16.12.2014 12:28