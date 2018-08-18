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İğne atsan yere düşmüyor! İşte tatil beldelerinde son durum

Muğla'nın Bodrum ilçesine Kurban Bayramı tatilini değerlendirmek için gelenler, kentte yoğunluk oluşturmaya başladı. Bodrum girişinde ve çeşitli noktalarda yoğunluk göze çarptı. Kuşadası girişinde ise araçlar uzun kuyruklar oluştururken, ünlü plajlar da doldu taştı. Hava sıcaklarının da artmasıyla birlikte, çevre il ve ilçelerden günübirlik gelenlerle tüm plajlar doldu.

İğne atsan yere düşmüyor! İşte tatil beldelerinde son durum

Muğla'nın Bodrum ilçesine Kurban Bayramı tatilini değerlendirmek için gelenler, kentte yoğunluk oluşturmaya başladı. Bodrum girişinde ve çeşitli noktalarda yoğunluk göze çarptı. Kuşadası girişinde ise araçlar uzun kuyruklar oluştururken, ünlü plajlar da doldu taştı. Hava sıcaklarının da artmasıyla birlikte, çevre il ve ilçelerden günübirlik gelenlerle tüm plajlar doldu.

18 Ağustos 2018 Cumartesi 21:34
İğne atsan yere düşmüyor! İşte tatil beldelerinde son durum

Muğla'nın Bodrum ilçesine Kurban Bayramı tatilini değerlendirmek için gelenler, kentte yoğunluk oluşturmaya başladı. Bodrum girişinde ve çeşitli noktalarda yoğunluk göze çarptı. Kuşadası girişinde ise araçlar uzun kuyruklar oluştururken, ünlü plajlar da doldu taştı. Hava sıcaklarının da artmasıyla birlikte, çevre il ve ilçelerden günübirlik gelenlerle tüm plajlar doldu.

Hafta içine denk gelen Kurban Bayramı tatilinin hafta sonu ile birleşmesinin ardından vatandaşlar, tatillerini geçireceği turizm kentlerine doğru yola koyuldu. Ege bölgesindeki tatil merkezleri arasında öne çıkan Bodrum'da da hareketlilik gözlendi. Otellerine yerleşmeye çalışan tatilciler, Bodrum-Turgutreis karayolunda yoğunluk yaşanmasına neden oldu. Ankara, İzmir, İstanbul başta olmak üzere birçok ilden sabah erken saatlerde yola çıkan tatilciler, ilçeye ulaşarak şehir merkezi girişindeki Emin Anter Bulvarı'nda uzun kuyruk oluşturdu. Bayram süresince güvenlik tedbirleri nedeniyle ilçeye takviye polis ve jandarma ekiplerinin gönderildiği belirtildi. Ekiplerin güvenlik noktalarında ve yollarda tedbirleri üst düzeyde tuttukları öğrenildi.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, trafiğe çıkan sürücüleri dikkatli olması konusunda uyardı.

KUŞADASI'NDA TATİL YOĞUNLUĞU

Kurban bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte tatilciler Kuşadası ilçesine gelmeye başladı. Turizmcilerin asıl hareketliliği bayramın ilk günü, kurban kesimlerinden sonra beklemesine karşın ilçede trafik ve plajlardaki yoğunluk gözle görülür şekilde arttı. Kuşadası girişinde araçlar uzun kuyruklar oluştururken, ünlü plajlar da doldu taştı. Hava sıcaklarının da artmasıyla birlikte, çevre il ve ilçelerden günübirlik gelenlerle tüm plajlar doldu.

Turizmciler sıklıkla rezervasyon yapmadan turizm bölgelerine gelinmemesi uyarısı yaparken, tatili değerlendirmek için alternatif arayanlar da çözümü çadırlarda buldu. Deniz kenarında, liman ve Güvecinada manzaralı çadırlarda kalanlar, duş ve tuvalet ihtiyaçlarını plajdaki tesislerde gideriyor. Kimileri ise plajların ve kentin çeşitli yerlerindeki parklarda, yeşil alanlarda uyumayı tercih ediyor.

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