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Iğdır’da Yaşayan Bir Çift Aynı Ağaçta 10 Çeşit Meyve Yetiştirdi!

Iğdır'da yaşayan bir çiftçi, uyguladığı aşılama tekniği sayesinde tek ağaçta 10 farklı tür meyve yetiştirmeyi başardı.

Iğdır’da Yaşayan Bir Çift Aynı Ağaçta 10 Çeşit Meyve Yetiştirdi!

Iğdır'da yaşayan bir çiftçi, uyguladığı aşılama tekniği sayesinde tek ağaçta 10 farklı tür meyve yetiştirmeyi başardı.

22 Haziran 2018 Cuma 10:33
Iğdır’da Yaşayan Bir Çift Aynı Ağaçta 10 Çeşit Meyve Yetiştirdi!

Iğdır'da yaşayan bir çiftçi, uyguladığı aşılama tekniği sayesinde tek ağaçta 10 farklı tür meyve yetiştirmeyi başardı.

Merkeze bağlı Kasımcan köyünde yaşayan çiftçi Seyfettin Kamacı, yurt dışından gelen bir misafirinden öğrendiği aşılama tekniğini bahçesinde bulunan ağaçlara uyguladı. Bahçesindeki erik, üzüm ve dut ağaçlarını aşılayan Kamacı, bu sayede erik ağacından 10, üzüm ve dut ağaçlarından da üçer çeşit meyve elde etti.

Kamacı, bahçesindeki erik ağacına 2 yıl önce can erik, kara erik, alça, nektarin, Bursa şeftalisi, sarı erik, Japon eriği, ordubad kayısısı, şalak kayısısı ve ak kayısı dalları aşıladı. Ağaçtaki tüm türler bir süre sonra yetişerek meyve verdi.

Bu yıl aşılı ağaçtaki meyveleri toplayan çiftçi Kamacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl farklı bir aşılama yöntemi denediğini, gelecek yıllarda bu işi daha da geliştirmeyi hedeflediğini söyledi.

Daha önce aşılamayı duyduğunu fakat nasıl yapıldığını bilmediğinden araştırma yürüttüğünü aktaran Kamacı, "Ben başlarda aşı işlerine çok meraklıydım, bir arkadaşım bildiğini söyledi, arkadaşım yaptıktan sonra ben de öğrendim, ondan sonra her dala bir çeşit bıraksam nasıl olur diye düşündüm. Bunları deneyerek bütün çeşitleri tek ağaçta toplamayı başardım." dedi.

Kamacı, aşılama yaptığı ağacın görenler tarafından ilgiyle karşılandığını belirterek, "Şimdi ağaçlara çekirdeğine göre aşı yapıyorum, mesela elma, armut ve ayva diyelim, bunların çekirdekleri ve genleri aynıdır. Bunların bütün çeşitlerini tek ağaçta toplayabilirim. Mesela şeftali, kayısı, Japon eriğinin bütün çeşitlerini tek ağaçta toplayabilirim." diye konuştu.

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 "AĞACIMDA 10 ÇEŞİT MEYVE VAR, GELECEK YIL BUNA 20-30 ÇEŞİT KATARIM"

Aşılamayı apartman şeklinde, üst üste yaptığını anlatan Kamacı, şunları kaydetti:

"Şimdiye kadar ilk denediğimde 10 tür yetiştirdim. İstersem 100 çeşit yetiştiririm. Büyük bir ağacı budayıp ne kadar aşı yaparsam hepsi tutuyor. Şimdi adam apartmanda yaşıyor veya bahçesi küçük, bu adam çeşitli meyveler istiyor. Her meyveden bir ağaç dikmek zorunda değil. Kayısı ağacını farz edelim, güzelce budarsın, her birine bir meyve aşısı yaparsın. Şimdi benim ağacımda 10 çeşit meyve var, gelecek yıl buna 20-30 çeşit katarım."

 "AKRABA OLARAK BİRBİRİNE YAKIN OLDUĞU İÇİN TUTUP GELİŞMİŞLER"

Iğdır Üniversitesi Ziraat Fakültesi Meyvecilik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Kenan Geçer de aşılama tekniğiyle güzel bahçeler kurulabileceğini ve bu tekniğin çok önemli olduğunu dile getirerek şunları söyledi:

"Birbirine yakın türleri aşılamamız önemli çünkü aşı uyuşmazlığı dediğimiz olay ortaya çıkıyor. Örneğin yumuşak çekirdekli meyve türleri elma, armut veya portakal üzerine turunç, dut üzerine beyaz dut gibi aşılamalar yapabiliriz. Burada da çiftçi birbirine yakın türleri farkında olmadan veya yakın gördüğü için bir dal üzerine başka türleri aşılamış, aynı familya içerisinde farklı türler. Bunlar akraba olarak birbirine yakın olduğu için tutup gelişmişler. Biraz daha sevdiği için bu işi güzel aşılamıştır, bakımını yapmıştır ve meyveler gelişmiştir."

Görünüşüyle ilgi çeken ağaç, çevreden geçenler ve böyle bir ağaç olduğunu duyanlar tarafından da ilgi görüyor.

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Son Güncelleme: 22.06.2018 14:05
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