İdlib\'deki Silahsızlanma Bölgesini İha\'lar Denetleyecek

TC DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU: "BİZİM VE RUSLARIN İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI BURALARDA OLACAK. HER BAKIMDAN BURANIN SINIR BOYUNCA DENETİMİNİ YAPACAĞIZ"Ankara, 18 Eylül 18 : TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ile Rusya arasında İdlib konusunda Soçi\'de varılan mutabakatla insansız hava araçlarıyla denetimler ve Türkiye ile Rusya arasında eşgüdümlü devriyeler yapılacağını söyledi.Bakan Çavuşoğlu, Türkiye-Ürdün Dörtlü Bakanlar Toplantısının ardından gazetecilerle ayaküstü sohbet etti.Çavuşoğlu, İdlib\'deki silahsızlanma bölgesi oluşturulmasında Türkiye ile Rusya arasında ortak çalışmalar yapılacağını belirterek, "Eş güdümlü devriyeler olacak. Ona ne kadar ihtiyaç olacağını askerler kendi aralarında belirleyecekler. İnsansız hava aracıyla denetleme olacak." dedi.Radikal unsurların bölgede tehdit oluşturduğunu ifade eden Çavuşoğlu, "Bizim ve Rusların insansız hava araçları buralarda olacak. Her bakımdan buranın sınır boyunca denetimini yapacağız. Rejimin de buraya saldırısı olmayacak. Yani devriyelere insansız hava araçları da katılacak." diye konuştu.Türkiye\'nin çabalarıyla bölgedeki terörist grupların gücünün azaldığını vurgulayan Çavuşoğlu, saldırıların devam etmesi durumunda teröristlerin nereye gideceği konusunun esas riski oluşturduğunu dile getirdi.Çavuşoğlu, "Kargaşada teröristlerin nereye gittiği belli olmazdı. Terörist her yere gidebilir. Kontrollü bir şekilde bunları etkisiz hale getirmek daha doğru." ifadesini kullandı.(AA/AK/GÜL)