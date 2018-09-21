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İdlib\'de Silahlardan Arındırılacak Bölgenin Sınırları Belirlendi

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI: -

İdlib\'de Silahlardan Arındırılacak Bölgenin Sınırları Belirlendi

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI: -

21 Eylül 2018 Cuma 13:57
İdlib\'de Silahlardan Arındırılacak Bölgenin Sınırları Belirlendi

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI: - "SOÇİ\'DE İMZALANAN MUTABAKAT ÇERÇEVESİNDE UYGULAMA ESASLARINI GÖRÜŞMEK ÜZERE RUS HEYETİYLE 19-21 EYLÜL TARİHLERİNDE MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINDA TOPLANTI DÜZENLENMİŞTİR"

"TOPLANTIDA BÖLGENİN COĞRAFİ YAPISI VE YERLEŞİM ALANLARININ ÖZELLİKLERİ DE DİKKATE ALINARAK İDLİB\'DE SİLAHLARDAN ARINDIRILACAK BÖLGENİN SINIRLARI BELİRLENMİŞTİR. DİĞER KONULAR HAKKINDAKİ ÇALIŞMALARA DEVAM EDİLECEKTİR"

Ankara, 21 Eylül 18 (.): Milli Savunma Bakanlığından, Rus heyeti ile 19-21 Eylül tarihlerinde düzenlenen toplantılar sonucunda, İdlib\'de silahlardan arındırılacak bölgenin sınırlarının belirlendiği açıklandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi\'ndeki durumun istikrara kavuşturulmasına ilişkin, Soçi\'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin\'in katıldığı toplantının ardından mutabakat imzalandığı hatırlatıldı.

Mutabakat çerçevesinde uygulama esaslarını görüşmek üzere Rus heyeti ile 19-21 Eylül tarihlerinde Milli Savunma Bakanlığında toplantı düzenlendiği belirtilen açıklamada,  "Toplantıda bölgenin coğrafi yapısı ve yerleşim alanlarının özellikleri de dikkate alınarak İdlib\'de silahlardan arındırılacak bölgenin sınırları belirlenmiştir. Faaliyetler planlandığı şekilde sürdürülmektedir." ifadeleri kullanıldı.

(AA/ID/ÖK)


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