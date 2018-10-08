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İdlib'de Cephe Hatlarındaki Ağır Silahların Çekilmesi Tamamlandı

İdlib'de Cephe Hatlarındaki Ağır Silahların Çekilmesi Tamamlandı

08 Ekim 2018 Pazartesi 12:24
İdlib'de Cephe Hatlarındaki Ağır Silahların Çekilmesi Tamamlandı

Türkiye ile Rusya arasındaki Soçi mutabakatı çerçevesinde, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki silahsızlanma hattında ağır silahların çekilmesi süreci tamamlandı.


İdlib'deki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, askeri muhalifler ve rejim karşıtı güçler, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" olarak adlandırılan, İdlib ve çevresindeki bölgeleri kapsayan, rejim ve İran destekli unsurlarla cephe hattının oluşturulduğu alandaki ağır silahlarını çekti.


Bu kapsamda, Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) bağlı gruplar ve rejim karıştı silahlı gruplar, Beşşar Esed rejimi ile sınır durumundaki alanlardan havan, top, tank, Grad rampaları ve orta menzilli isabet edebilme imkanına sahip füze rampalarını söz konusu silahsızlanma bölgesinden çıkarttı.
İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki süreci yerinde takip eden AA muhabirleri, muhaliflerin silahsızlanma bölgesinden çektiği ağır silahları havadan görüntüledi.


SOÇİ MUTABAKATI


Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Tahran'da 7 Eylül'de düzenlenen Suriye konulu zirvedeki teklifi üzerine, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 17 Eylül'de Soçi'de ateşkesin korunması ve sağlamlaştırılması için ek önlemleri görüşmüştü. 


Erdoğan ve Putin arasında sağlanan mutabakat, 15 Ekim'e kadar 15 ila 20 kilometrelik bir hatta silahsızlanma bölgesi oluşturulmasını, denetimin Türk ve Rus askerleri tarafından yapılmasını öngörüyor.


Askeri muhalifler, Heyet Tahrir Şam, rejim askerleri ve destekçisi yabancı terörist grupların cephe hatları boyunca, derinliği coğrafi şartlara göre belirlenecek silahsızlanma bölgesindeki ağır silahlarını çıkartması gerekiyor. Ağır silahlarıyla bölgeyi terk edecek taraflar, kontrol ettikleri alanların sınırlarını kendileri korumaya devam edecek. Garantör ülkeler Türkiye ve Rusya, sorumlu bulundukları silahsızlanma bölgesinde koordineli devriyeler gerçekleştirecek.


Son Güncelleme: 08.10.2018 15:26
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