İdil Fırat’tan “hamile” iddialarına sert yanıt! “Kuru iftira…

Mert Fırat'la nikah masasına oturmaya hazırlanan İdil Fırat, hamile olduğu iddialarına sert bir yanıt verdi.

Mert Fırat ile sürpriz bir birliktelik yaşamaya başlayan ve yakın zamanda evlilik hazırlığı yapan İdil Fırat, “Hamile” iddialarına kinayeli bir mesajla yanıt verdi. Instagram hesabından bayramla ilgili bir kutlama mesajı yayınlayan İdil Fırat, “Masabaşı yalan haberler ile avukatımın ilgilendiğini ve hukuki süreci başlatacağımızı belirtir, kuru iftira atmayan, ahlaklı ve dürüst insanlara huzurlu ve mutlu bayramlar dilerim” dedi.