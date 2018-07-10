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İçişleri Bakanlığı'nda Süleyman Soylu ile devam ediliyor...

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı kabinede İçişleri Bakanlığına yeniden Süleyman Soylu getirildi.

İçişleri Bakanlığı'nda Süleyman Soylu ile devam ediliyor...

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı kabinede İçişleri Bakanlığına yeniden Süleyman Soylu getirildi.

10 Temmuz 2018 Salı 00:15
İçişleri Bakanlığı'nda Süleyman Soylu ile devam ediliyor...

İçişleri Bakanlığı'nda Süleyman Soylu ile devam ediliyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı kabinede İçişleri Bakanlığına yeniden Süleyman Soylu getirildi.

İçişleri Bakanlığı görevini yürüten Süleyman Soylu, ikinci kez bu göreve getirildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğanın açıkladığı Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin ilk İçişleri Bakanı unvanına sahip olan Soylu, 21 Kasım 1969 İstanbul'da doğdu.

Plevne Lisesi'nde başlayan ve ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde sürdürdüğü eğitimini İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde tamamlayan Soylu, siyasi hayatına 1987 yılında DYP İstanbul İl Gençlik Kolları'nda adım attı.

1995 yılında Gaziosmanpaşa  İlçe Başkanlığı'na seçilen Süleyman Soylu, 1999 Yerel seçimlerinde Gaziosmanpaşa Belediye Başkan adayı oldu.

1999-2002 yılları arası İstanbul İl Başkanlığı görevinde bulunan Soylu, 6 Ocak 2008 tarihinde Demokrat Partinin Genel Başkanlığına seçildi. Soylu'nun 16 Mayıs 2009'da kendi talebiyle gerçekleşen kongrede Genel Başkanlık görevi sona erdi.

Süleyman Soylu12 Eylül 2010 Referandumu sürecinde "evet" oyu tercihini anlatmak için "Demokrasi Buluşmaları" toplantılarıyla Türkiye'yi dolaştı.

5 Eylül 2012 tarihindeAK-Parti'ye katılan Soylu, AR-GE'den sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. Süleyman Soylu, 15 Nisan 2014 tarihinde Teşkilat Başkanlığı görevine getirildi.

7 Haziran ve 1 Kasım Milletvekilliği Genel Seçimleri'nde Trabzon'dan milletvekili seçilen Soylu, 24 Kasım 2015-1 Eylül 2016 tarihleri arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yaptı, ardından İçişleri Bakanı oldu.

24 Haziran 2018'deki seçimde İİstanbul Milletvekili seçilen Soylu, evli ve biri kız 2 çocuk babası. 

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