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İçişleri Bakanlığı: Biri turuncu listedeki 6 terörist öldürüldü

Tunceli-Ovacık kırsalındaki operasyonda, aralarında turuncu listede yer alan İlker Tezer'in de yer aldığı 6 terörist ölü ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığı: Biri turuncu listedeki 6 terörist öldürüldü

Tunceli-Ovacık kırsalındaki operasyonda, aralarında turuncu listede yer alan İlker Tezer'in de yer aldığı 6 terörist ölü ele geçirildi.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 22:08
İçişleri Bakanlığı: Biri turuncu listedeki 6 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı: Biri turuncu listedeki 6 terörist öldürüldü

Tunceli-Ovacık kırsalındaki operasyonda, aralarında turuncu listede yer alan İlker Tezer'in de yer aldığı 6 terörist ölü ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ovacık kırsalında Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda çıkan sıcak temasta 6 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiş olup, operasyonların devam ettiği belirtilerek, "Etkisiz hale getirilen teröristlerden biri Yusuf (K) İlker Tezer sözde TKP/ML-TİKKO Ovacık gücü sorumlusu olduğu ve Terör Arananlar Turuncu Listede yer aldığı tespit edilmiştir. 

Öldürülen teröristin Mayıs 2016 tarihinde Ovacık Kırsalında 2 kahraman jandarmamızın yaralanması ve Ağustos 2013 tarihinde Alişan Beyazgül isimli sivil vatandaşımızın öldürülmesi olaylarına karıştığı tespit edilmiştir" denildi.

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