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İçişleri Bakanı Soylu: Bu istismarın ve kandırmacanın son bulmasını istedik

İçişleri Bakanı Soylu, cumartesi annelerinin 700. gösterilerine 'istismar ve kandırmacayı sona erdirmek için' izin verilmediğini belirtti, "Anneliğin terör örgütünce istismar edilmesine, teröre kılıf yapılmasına göz mü yumsaydık?" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu: Bu istismarın ve kandırmacanın son bulmasını istedik

İçişleri Bakanı Soylu, cumartesi annelerinin 700. gösterilerine 'istismar ve kandırmacayı sona erdirmek için' izin verilmediğini belirtti, "Anneliğin terör örgütünce istismar edilmesine, teröre kılıf yapılmasına göz mü yumsaydık?" dedi.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 12:04
İçişleri Bakanı Soylu: Bu istismarın ve kandırmacanın son bulmasını istedik

İçişleri Bakanı Soylu, cumartesi annelerinin 700. gösterilerine 'istismar ve kandırmacayı sona erdirmek için' izin verilmediğini belirtti, "Anneliğin terör örgütünce istismar edilmesine, teröre kılıf yapılmasına göz mü yumsaydık?" dedi.

ANKARA

İçișleri Bakanı Süleyman Soylu, Eğitim Daire Başkanlığı Durmuş Yalçın Konferans Salonu'nda düzenleneN "104. Dönem Kaymakamlık Kursu Açılış Programı"na katıldı.

Soylu, burada yaptığı konuşmada, cumartesi annelerinin 700. gösterilerini yapmak istediklerini belirterek, "İzin vermedik çünkü artık bu istismarın ve kandırmacanın son bulmasını istedik. Anneliğin terör örgütünce istismar edilmesine, teröre kılıf yapılmasına göz mü yumsaydık?" dedi.

"Terör örgütleri başka istismar alanı peşinde koşuyorlar"

İçişleri Bakanı Soylu, şöyle devam etti:

"Bugün terör örgütleri, bu odaklar eliyle bir başka istismar alanı peşinde koşuyorlar, anne istismarı. Yapılmak istenen çok açıktır. Annelik kavramı üzerinden bir mağduriyet oluşturup, hem teröre bir mağduriyet maskesi giydirmeye çalışıyorlar, hem de toplumu ayrıştırmaya çalışıyorlar."

Galatasaray Meydanı'nın, terör örgütlerinin sözde ortak meşruiyet alanı haline getirilmesine müsaade etmeyeceklerini belirten Soylu, "Bu millet yüz yıl önce bunların ağababalarına bu ülkeyi teslim etmemişti, bugün onların paçozlarına da teslim etmez, bunu herkes böyle bilsin." ifadelerini kullandı.

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