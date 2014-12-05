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İbo'da Saray Tartışmasına Katıldı

Hülya Avşar'dan sonra İbrahim Tatlıses de Cumhurbaşkanlığı Sarayı tartışmalarına katıldı.

İbo'da Saray Tartışmasına Katıldı

Hülya Avşar'dan sonra İbrahim Tatlıses de Cumhurbaşkanlığı Sarayı tartışmalarına katıldı.

05 Aralık 2014 Cuma 12:37
İbo'da Saray Tartışmasına Katıldı
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Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD) heyetiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret eden Hülya Avşar, Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile ilgili, "Hiç tahmin ettiğimiz kadar ihtişamlı değil, ben çok ihtişamlı görmedim. Abartıldığı kadar yok" demişti. Bu tartışmaya bugün ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses de dahil oldu.


İşte ünlü sanatçının görüşü: "Sanki Türkiye Cumhuriyeti'ne yakışmadı gibi bir algı oluşturdunuz. Bu ne Allah aşkına! Şunu söyleyebilirsiniz; 'bugüne kadar kimsenin aklına gelmedi, neden bu hükümetin aklına geldi' deyin anlarım. Ama 'kendilerine saray yaptırdılar' cümlesini anlayamam. Efendiler, ben kendimi bildim bileli Amerika'nın Beyaz Saray'I vardı. Ne yani, onların Beyaz Saray'ı varsa bizim de AK SARAY'ımız olmasın. Yoksa yakıştırmıyor musunuz? Unutmayalım ki burası da Türkiye Cumhuriyeti. Bence yakışır. Hem de çok yakışır...

 

Son Güncelleme: 05.12.2014 12:38
Anahtar Kelimeler:
İboda Saray Tartışmasına KatıldıKıbrıs Manşet
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