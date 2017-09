İBB Başkanı Kadir Topbaş İstifa Etti!



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın istifasının ardından AK Parti'den ilk yorum Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya'dan geldiGünlerdir istifa edeceği konuşulan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş, Saraçhane'deki belediye binasında saat 18.35'de bir basın toplantısı düzenleyerek istifasını açıkladı.Başkanlık görevini bir emanet olarak gördüğünü söyleyen Topbaş, hiç kimseye kırgınlığının olmadığını, siyasetin içinde bulunduğunu ve partisinin üyesi olduğunu söyledi.2004 yılında İstanbul Belediye Başkanlığı görevinin kendisine tevdi edildiğini hatırlatan Topbaş, konuşmasında şunları söyledi:"İstanbul gibi bir şehre başkanlık yapmak gibi onuru bana yaşattılar. Bundan dolayı yanımda olan, destek veren herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Üzerlerimde hakkı var bunu biliyorum. hatırlarım dün gibi, bundan 20 yıl 5 ay 10 gün önce yine bir cuma günü dönemin belediye başkanlığını yapmış olan a.müfit gürtuna'dan emaneti devraldım. Çocuklarımızı hırsız gibi sevdik, evimize hırsız gibi gittik. Büyük sorumluk aldık."Bu şehirde sayın cumhurbaşkanımızın önceki dönemleri biliriz. Bir bardak suya muhtaç olduğumuz, çöpten geçilmeyen, hava kirliliğinin ayyuka çıktığı dönemleri biliriz. İstanbul Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla gelişti. Hata etmemeye özen gösterdik. Bir gönül bağı ile kente hizmet etmeye çalıştık. Onurluyum, gururluyum."Sayın Kılıçdaroğlu 2009'da adaylığı denedi ama İstanbullular vermedi. İstanbululara teşekkür ediyorum. 2014'te manipilasyonlara rağmen İstanbullular bize güvendi. Her alanda ciddi yatırımlar yaptık. Borçsuz bir belediye bıraktık. Bu süreçte her daim istifade ettiğimiz Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız ve bakanlarımıza teşekkür ediyorum. Partililere teşekkür ediyorum. Asla hayatımda yorgunluk kelimesini kullanmadım, yorgunluk beyinlerde başlar. Bunu bilen birisiyim.Böyle bir kente başkan olmak ayrıcalık. Bu bir nasip kısmet. Onurla bu görevi taşıdım. Devamlı dua ettim ve etmeye devam edeceğim. Bu şehir beni tüm belediyelerin, başkanların abisi yaptı.İnsan her şeyi affeder ama adam yerine koyulmayı affetmez. Muhalefet buradan siyaset üretmek istiyor. Buna müsaade etmem. Ben bu gün buradaki görevimden , başkanlıktan istifa ettim. Ama partimden istifa etmedim. Buradan muhalefete ekmek çıkmaz.Kadir Topbaş'ın istifa kararına AK Parti'den ilk yorum AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya'dan geldi. Kaya, "Bu karar Kadir Bey'in kendisinin değerlendirmesi. Yereldeki başarılamızın siyasetin merkezini etkilediğine inanan bir partiyiz. Kadir Bey'in kararına saygı duyuyoruz. Cenab-ı Hak bundan sonraki hayatında başarılar nasip eylesin. Kadir Abi, belediyeyle ilgili değerlendirmesi borç konusunda kendisinin yaptığı bir tespittir. Bu yeni karşılaştığımız bir şey değil. Sağlık nedeniyle istifa eden belediye başkanlarımız oldu. İnsani bakmamız gerekiyor. Belediye Meclisi'nde iade edilen 5 dosyanın bu sürece getirdiği iddiaları yanlış. Yeni başkan için Valilik 10 gün içinde Büyükşehir Meclisi'ni toplantıya çağıracak. Birinci ve ikinci turda üçte iki çoğunlukla, üçüncü turda ise salt çoğunlukla başkan seçilmiş olacak. 10 gün içinde süreç sonuçlanacak. Her parti kendi içinde mutlaka istişaresini yapacaktır. Biz de istişaremizi yaparak Sayın Cumhurbaşkanımızın nihai kararıyla adayımızı belirleyeceğiz" dedi.Kadir Topbaş, 8 Ocak 1945 tarihinde Artvin'in Yusufeli ilçesinde dünyaya geldi. Eğitim hayatını Işık Lisesi, İstanbul İmam Hatip Lisesi, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nden mezun olarak tamamladı.İstanbul Üniversitesi'nde Sanat Tarihi ve Arkeoloji Bölümü'nde "Hidiv Kasrı ve Boğaziçi Sivil Mimarisindeki Yeri" başlıklı doktora tezini tamamladı.Uzun yıllar boyunca serbest mimar olarak çalışan Kadir Topbaş, 1994-1998 yılları arasında dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanlığını yürüttü.Danışmanlığı boyunca belediyeye bağlı olan saray, kasır ve tarihi eserlerin restorasyon çalışmalarına katkılar yapan Topbaş, Kültür Bakanlığı İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma ve Anıtlar Kurulu başkan yardımcılığı görevini yürüttü.1996 yılında yapılan yerel ara seçimlere Refah Partisi'nden Bakırköy Beelediye Başkanlığı'na aday oldu ancak seçilemedi. 1999 yılındaki yerel seçimlerde Fazilet Partisi'nden Beyoğlu Belediye Başkanlığı'na aday oldu ve seçildi.Beyoğlu Belediye Başkanlığı görevindeyken "Güzel Beyoğlu" projesini hayata geçirdi. Mimari projesini kendisinin çizdiği "Kentsel Dönüşüm ve Sosyal Rehabilitasyon" çalışmaları kapsamında Kasımpaşa’da Kapalı Spor Salonu Kompleksi, Eğitim ve Sosyal Tesislerini hizmete sundu.28 Mart 2004 tarihindeki yerel seçimlerde Ak Parti'den aday oldu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçildi. 2004'ten 2017'ye kadar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini sürdüren Kadir Topbaş, 22 Eylül 2017 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifa etti.