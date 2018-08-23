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Hülya Avşar denizde şov yaptı

Hülya Avşar, sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla yine tüm dikkatleri üzerine çekti

Hülya Avşar denizde şov yaptı

Hülya Avşar, sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla yine tüm dikkatleri üzerine çekti

23 Ağustos 2018 Perşembe 14:56
Hülya Avşar denizde şov yaptı

Hülya Avşar, sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla yine tüm dikkatleri üzerine çekti

Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla sürekli olay olan Hülya Avşar, son videosunda ilginç yüzme stiliyle dikkat çekti.

Suyun içinde ilginç hareketler yapan Avşar'ın videosu kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi.

HÜLYA AVŞAR DA O AKIMA UYDU

En son sosyal medyada son dönemlerde birçok kişi tarafından yapılan ve dünya çapında bir akıma dönüşen hareket halindeki arabadan inip dans etme akımına Hülya Avşar uymuştu.

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