Hülya Avşar: Atatürk dedemin arkadaşıydı iddiası!

Hülya Avşar: Atatürk dedemin arkadaşıydı

Hülya Avşar, dedesi İlhan Bardakçı’nın Atatürk’ün arkadaşlarından biri olduğunu iddia etti. Ünlü oyuncu, ilk haftasında 2 bin 440 kişi tarafından izlenen otobiyografik filminin girişinde, annesi merhum Emral Avşar’ın babası, dedesi İlhan Bardakçı’nın Atatürk’ün yakın arkadaşlarından biri olduğu bilgisini paylaştı.

HT Magazin'den Mehmet Çalışkan'ın haberine göre, filmde dedesinin fotoğrafını paylaşan Avşar, “Atatürk'ün sol yanındaki papyonlu kişi dedem. En iyi arkadaşlarından biriymiş” yorumunu yaptı.



Ayvalık'ta fabrikatör olan Bardakçı'nın Atatürk ile yan yana olduğu fotoğrafın nerede ve kaç yılında çekildiği bilinmiyor.



