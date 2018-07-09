Hulusi Akar, Milli Savunma Bakanı oldu

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Milli Savunma Bakanı oldu Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları Akar döneminde başarıyla tamamlandı Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişiminin karşısında duran Akar, FETÖ'cü askerler tarafından derdest edilmişti.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Milli Savunma Bakanı, Genelkurmay BaşkanıOrgeneral Hulusi Akar oldu.



Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan düzenlediği basın toplantısında, CumhurbaşkanlığıKabinesini açıkladı.



Buna göre, Savunma Bakanlığına Akar getirildi.



Türk Silahlı Kuvvetlerinin 29. Genelkurmay Başkanı Akar, 1972'de Kara Harp Okulu'ndan ve 1973'te Piyade Okulu'ndan mezun oldu.1973-1980 yılları arasında Trakya hududunda, Kıbrıs Barış Harekatı sonrası Kıbrıs'ta tesis edilen ara bölgede ve Kara Harp Okulu'nda takım, bölük komutanlığı ve bilgi işlem subaylığı yapan Akar, 1982'de Kara Harp Akademisi'nden, 1985'te Silahlı Kuvvetler Akademisi'nden, 1987'te ABD Silahlı Kuvvetler Kurmay Koleji'nden mezun oldu.



Genelkurmay Başkanlığı Karargahı da dahil çeşitli karargah ve birliklerde görevler yapan Akar, 1998'de tuğgeneralliğe terfi etti. Bu rütbeyle 1998-2000 yıllarında Tunceli'de İç Güvenlik Tugay Komutanlığı, 2000-2002'de İtalya'daki Müttefik Kuvvetler Güney Bölge Komutanlığı Karargahı Plan ve Prensipler Başkanlığı görevlerini yürüten Akar, 2002'de tümgeneralliğe terfi etti. Tümgeneral rütbesiyle 2002-2005'te Kara Harp Okulu Komutanlığı, 2005-2007'de Kara Harp AkademisiKomutanlığı yapan Akar, 2007'de korgeneral oldu.



- Sınır ötesi harekatları



Korgeneral rütbesiyle 2007-2009'da Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı, 2009-2011'de 3'üncü Kolordu Komutanlığı yapan Akar, 2011'de orgeneralliğe terfi etti.



Akar, orgeneral olarak 2011-2013'te Genelkurmay İkinci Başkanlığı , 2013-2015'te Kara Kuvvetleri Komutanlığı yaptıktan sonra 18 Ağustos 2015'te Genelkurmay Başkanlığı görevini devraldı.



Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları, bu dönemde başarıyla tamamlanırken Akar, Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişiminin karşısında durarak önemli görev üstlendi. Akar, hain darbe girişimi sırasında FETÖ'cü askerler tarafından derdest edilerek Akıncı Üssü'ne götürülmüştü. Akar'ın Genelkurmay Başkanlığı döneminde gerçekleştirilen anlayış değişikliğiyle teröristle mücadele harekatlarında önemli başarılar kazanıldı.



- TSK Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası



Genelkurmay Başkanlığınca, iç güvenlik harekatındaki başarılarından dolayı TSK Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası ile ödüllendirilen Akar, TSK Üstün Hizmet Madalyası ve TSK Şeref Madalyası'yla taltif edildi.



Akar, aynı zamanda Bosna-Hersek SFOR Harekatı NATO Madalyası ve Üstün Hizmet Madalyası,Kosova KFOR Harekatı NATO Madalyası, Kore Milli Güvenlik Liyakat Madalyası, ABD Liyakat Madalyası,Kazakistan Silahlı Kuvvetleri 20'nci Yıl Dönümü Madalyası ve Kırgıstan Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı Üstün Hizmet Madalyası, Azerbaycan Cumhuriyeti Askeri İşbirliği Alanında Üstün Hizmet Madalyası,Azerbaycan Serhat Muhafazasının 95'inci Yılı Kuruluş Madalyası vePakistan Nişan-ı İmtiyaz Madalyası'na sahip.



Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ile Boğaziçi Üniversitesi'nde çeşitli akademik programlara katılan Akar'ın iki çocuğu var.