Hulusi Akar: İnlerine gireceğiz...

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen ve 11 yaşındaki bebek ve annesinin hayatını kaybettiği hain pusuya Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da sessiz kalmadı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu sivil araçta bulunan asker eşi Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği hayatını kaybetti.



Yaşanan bu hain saldırıya Milli Savunma BakanıHulusi Akar da sessiz kalmadı. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Akar “O masum yavrunun intikamını almadan, o annenin hesabını sormadan, şehitlerimize olan sözümü tutmadan Cenab-ı Allah canımızı almasın. İnlerinize gireceğiz, inlerinize! Hayatını kaybeden yavrumuza ve annesine Allah'tan rahmet diliyorum.” İfadelerini kullandı.



