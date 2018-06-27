Hulusi Akar'dan kritik Münbiç görüşmesi!

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, ABD Avrupa Kuvvetleri ve NATO Müttefik Kuvvetler Harekat Komutanı Curtis Scaparrotti ile telefonda görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, ABD Avrupa Kuvvetleri ve NATO Müttefik Kuvvetler Harekat Komutanı Orgeneral Curtis Scaparrotti ile telefonda görüştü. Görüşmede, Suriye kuzeyindeki mevcut güvenlik durumu ile daha önce mutabık kalınan Münbiç yol haritası doğrultusunda belirlenen güvenlik prensiplerinin uygulanması konuları ele alındı, NATO ile ilgili bazı konularda görüş alışverişinde bulunuldu.