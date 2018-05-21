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"Hüda Par Genel Başkanı Yapıcıoğlu İstifa Etti"

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, görevinden istifa etti.

"Hüda Par Genel Başkanı Yapıcıoğlu İstifa Etti"

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, görevinden istifa etti.

21 Mayıs 2018 Pazartesi 17:09
"Hüda Par Genel Başkanı Yapıcıoğlu İstifa Etti"

 HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, görevinden istifa etti.
HÜDA PAR'ın milletvekili aday listelerini YSK'ye sunan Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mehmet Yavuz, yaptığı açıklamada, tüm seçim çevrelerinde listelerini hazırlayarak YSK'ye sunduklarını bildirdi. 
Yavuz, kurulduklarından bu yana iki seçime girdiklerini, ilk defa 81 ilde ve 87 seçim çevresinde tam listeyle seçimlere gireceklerini belirtti. 

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Bir soru üzerine, Genel Başkan Zekeriya Yapıcıoğlu'nun bugün itibarıyla istifa ettiğini bildiren Yavuz, istifa nedeninin sorulması üzerine de "İnşallah önümüzdeki günlerde, bu hafta içinde daha da netlik kazanır." dedi. 
Genel Başkan Yapıcıoğlu'nun, Diyarbakır'dan bağımsız milletvekili adayı olacağı öğrenildi.
 


Son Güncelleme: 21.05.2018 20:15
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