Hrant Dink davasında yaşananlar

Gazeteci Nedim Şener, Hrant Dink davasında FETÖ'cülerin yargılanmaya başlanmasının ardından davalara ilginin azaldığını yazdı.

19 Ocak 2007 tarihinde Şişli'de sahibi olduğu Agos gazetesinin önünde Ogün Samast tarafından öldürülen Gazeteci Hrant Dink'in davası devam ediyor.



2007 yılında başlayan ve 2012 yılına kadar Beşiktaş'taki Özel Yetkili Mahkemede süren Hrant Dink cinayeti duruşmalarına yoğun ilgili gösterilirken, duruşmaya gelenler 'Katil devlet, hesap verecek' sloganları atardı.



FETÖ'CÜLERİN YARGILANMASINI TAKİP EDEN YOK



2013 yılından itibaren davanın seyri değişt. Davada FETÖ'cü polis, istihbaratçı, savcı, müfettiş, gazeteci, jandarma yargılanmaya başlandı.



Gazeteci Nedim Şener de tanık olarak olarak katıldığı bu davada gözlemlerini aktardı.



Şener, FETÖ'cülerin yargılanmaya başlanmasının ardından davalara ilginin azaldığını yazdı.



KULLANIŞLI MAĞDUR



Dink davasının siyasi bir malzeme olmaktan kurtulduğunu belirten Şener, şunları yazdı;



17/25 Aralık 2013'ten sonra FETÖ üyelerinin sorumlulukları tartışılıp, bu konuda soruşturma yeniden açıldığında tüm bu kesimlerde bir sessizlik gözlemledim. Aslında tam da dedikleri gibi; Bu kez Çağlayan Adliyesi'nde bir zamanlar devlet olan FETÖ üyesi polis, istihbaratçı, savcı, müfettiş, gazeteci, jandarma hesap veriyordu. Ama nedense “Katil devlet hesap verecek” diyenler ortada yoktu. Hatta her duruşma öncesi Çağlayan Adliyesi önünde açılan pankartın arkası bile dolmuyordu. Bülent Aydın ve birkaç arkadaşı olmasa pankart yere düşecekti. Hala da böyle.



Çok düşündüm, “Neden?” diye. Cevabı basitti, çünkü Dink cinayetinde gerçekler ortaya çıkmıştı; bir zamanlar devlete hakim olan suikastin arkasındaki FETÖ örgütü üyeleri yargılanıyordu ve artık Dink siyaseten “kullanışlı bir mağdur” olmaktan çıkmıştı.



