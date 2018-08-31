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Hollanda ile ilişkiler normalleşiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda Dışişleri Bakanı ile yapılan görüşmede büyükelçilerin en kısa sürede atanacağına karar verildiğini söyledi.

Hollanda ile ilişkiler normalleşiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda Dışişleri Bakanı ile yapılan görüşmede büyükelçilerin en kısa sürede atanacağına karar verildiğini söyledi.

31 Ağustos 2018 Cuma 17:58
Hollanda ile ilişkiler normalleşiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda Dışişleri Bakanı ile yapılan görüşmede büyükelçilerin en kısa sürede atanacağına karar verildiğini söyledi.

Avusturya’nın Avrupa Birliği (AB) Konseyi Dönem Başkanlığı kapsamında üye ve aday ülkelerin Dışişleri Bakanlarının katılımıyla düzenlenen Gymnich toplantısı için Viyana'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İrlanda Dışişleri ve Ticaret Bakanı Simon Coveney'in yanı sıra Hollandalı mevkidaşı Stef Blok ile ayrı ayrı bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok ile yapılan görüşme içeri hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"Büyükelçilerimizi en kısa sürede atamaya karar verdik"

Çavuşoğlu açıklamasında, Hollandalı mevkidaşı Blok ile yapılan görüşmede Türkiye-Hollanda ilişkilerinin normalleştirme kararı alındığını belirterek, "Büyükelçilerimizi en kısa sürede atamaya karar verdik. Ayrıca mevkidaşım Blok, Ekim ayı başında ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecek." dedi.


 

İrlanda Dışişleri ve Ticaret Bakanı Coveney ile görüşme

Bakan Çavuşoğlu, ayrıca İrlanda Dışişleri ve Ticaret Bakanı Coveney ile yaptığı görüşmeye ilişkin olarak da "Ekonomik ve ticari ilişkilerimiz ile üst düzey ziyaretlerimizi artırmak konusunda mutabık kaldık." değerlendirmesinde bulundu.

 

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