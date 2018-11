TÜRKİYE-KKTC TİCARET ODASI FORUMU

Ankara, 16 Kasım 18 : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Türk iş dünyası olarak KKTC\'de daha fazla yatırım yapmak ve daha fazla karşılıklı ticaret gerçekleştirmek istiyoruz." dedi.





Hisarcıklıoğlu, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan\'ın da katılımıyla TOBB İkiz Kuleler\'de düzenlenen "Türkiye-KKTC Ticaret Odası Forumu Tanıtım Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, odanın kuruluşunun vizyoner bir adım olduğunu söyledi.Kıbrıs Türk Ticaret Odasının, KKTC halkının iktisadi varlık mücadelesinin sembolü olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, TOBB\'un söz konusu kuruluşla ilişkileri geliştirmeye her zaman önem verdiğini belirtti.Hisarcıklıoğlu, KKTC halkına uygulanan haksız izolasyonların aşılmasında daima Kıbrıs Türk Ticaret Odası ile birlikte hareket ettiklerini vurgulayarak, "Türkiye ile KKTC arasındaki iktisadi ve ticari ilişkiler, iş dünyamız için son derece önemli. Ekonomi, ticaret, turizm, eğitim, yatırım ikili ilişkilerimizde elbette çok önemli. Türkiye ile KKTC arasındaki kardeşlik ilişkisidir." diye konuştu.Kıbrıs Türk Sanayi Odası ile de ilişkileri güçlü tuttuklarına işaret eden Hisarcıklıoğlu, iş dünyası olarak Kıbrıs Türklerinin zenginleşmesini istediklerini dile getirdi.Hisarcıklıoğlu, KKTC ekonomisi için reformların önem taşıdığına dikkati çekerek, "Bundan sonra da Kıbrıs Türklerinin yanında olacağız. KKTC\'de adil ve kalıcı çözüm sürecini her zaman desteklemeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.Doğrudan yabancı yatırımların ekonomik kalkınma için büyük önem taşıdığını anlatan Hisarcıklıoğlu, ülkelerin doğrudan yatırım çekmek için birbiriyle rekabet ettiğini ve düzenlemeler yaptığını bildirdi.Hisarcıklıoğlu, 2011\'de dönemin KKTC hükümetine TOBB ve KKTC iş dünyasıyla bir model önerdiklerini ve Yatırım Danışma Konseyinin kurulduğunu hatırlattı.Yatırım Danışma Konseyinin mutlaka canlandırılması gerektiğini dile getiren Hisarcıklıoğlu, bu konuda Kıbrıs Türk Ticaret Odasına sorumluluk verilmesinin yararlı olacağını kaydetti.Hisarcıklıoğlu, Lefkoşa Ekonomi Forumunun da 2014\'te kurulduğunu hatırlatarak, forumun Ada\'daki çözüm müzakerelerinde iş dünyasının desteğini vurgulamak açısından önemli bir platform olduğunu söyledi.KKTC ekonomisi için turizm ve eğitim sektörünün önemli olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:"KKTC tarım ve sanayisinin gelişmesini, Kıbrıs Türk girişimcisinin daha fazla üretmesini istiyoruz. TOBB olarak, KKTC ekonomisindeki üretim kapasitesinin gelişimine destek olmaya devam edeceğiz. Türk iş dünyası olarak KKTC\'de daha fazla yatırım yapmak ve daha fazla karşılıklı ticaret gerçekleştirmek istiyoruz. KKTC\'nin Doğu Akdeniz\'de bir refah ve istikrar adası olması arzusundayız.""BİZE DESTEK OLMAYA DEVAM EDİN"Türkiye-KKTC Ticaret Odası Forumu Türk Tarafı Başkanı Cihat Lokmanoğlu da KKTC\'nin en önemli ticaret ortağının Türkiye olduğunu belirterek, iki ülke arasındaki gönül bağıyla, ticari ve iktisadi alandaki ortaklıkların ilişkileri daha da güçlendirdiğini bildirdi.KKTC\'ye daha fazla yatırım yapmak istediklerini belirten Lokmanoğlu, "Yatırım Danışma Konseyinin devam etmesi lazım. KKTC\'yi yatırımlar açısından daha cazip hale getirelim. KKTC, özellikle Türkiye\'den gelen su projesi sonrası tarım ve tarımsal sanayi açısından son derece başarılı olabilir. O alanda da ciddi yatırım fırsatları olduğunu düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan\'a seslenen Lokmanoğlu, "Bize destek olmaya devam edin, taleplerimize açık olun." dedi.Türkiye-KKTC Ticaret Odası Forumu KKTC Tarafı Başkanı Mustafa Genç, birlikte çalışmak istediklerini ifade ederek, temel gayelerinin KKTC\'deki Türk varlığını devam ettirmek olduğunu vurguladı."Türkiye\'mizin deneyimi, becerisi, teknolojisi ve her türlü desteğini almak zorundayız" diyen Genç, kurulan formun bu desteği almak için büyük bir şans olduğunu dile getirdi.Genç, KKTC ile Türkiye arasında yaklaşık 1,1 milyar dolar ticaret hacmi olduğuna değinerek, "İki ülke arasındaki ticarette Türk lirası kullanımını yaygınlaştırmak döviz riski gibi risklerin minimize edilmesini sağlayacaktır." diye konuştu.KKTC\'nin Türkiye ile olan ihracatının artırılması gerektiğine işaret eden Genç, Türkiye üzerinden üçüncü ülkelere yapılan ihracatta süreç ve mekanizmaların gözden geçirilmesini, bürokrasinin ve maliyetlerin düşürülmesini talep etti.Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz de başta Türkiye olmak üzere İslam dünyası ve Avrupa Birliği ile ilişkileri geliştirmek için çaba harcadıklarını, bu anlamda önemli destekçilerinden birinin TOBB olduğunu söyledi.Türkiye ile KKTC arasında ekonomik ilişkilerin sınırsız, kotasız ve tarifesiz olması gerektiğine dikkati çeken Deniz, hedeflerinin bunu gerçekleştirmek olduğunu anlattı. Deniz, bunun KKTC\'nin ekonomisinin gelişmesi için önemli bir kazanım olacağını vurgulayarak, "Ticari ve ekonomik ilişkilerin iki tarafın avantajına dönüştürülmesi için geliştirilmesi, ticarete ve üretime yönelik ortak iş birlikleri, girişim ve yatırımların teşvik edilmesi gerekiyor." dedi.(AA/RU/ŞEB)