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Hergün erken seçim isteyen CHP bu kez erken seçime tepki gösterdi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı erken seçim kararına CHP'den ilk tepki geldi. CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, "Hodri meydan diyoruz" dedi.

Hergün erken seçim isteyen CHP bu kez erken seçime tepki gösterdi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı erken seçim kararına CHP'den ilk tepki geldi. CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, "Hodri meydan diyoruz" dedi.

18 Nisan 2018 Çarşamba 17:24
Hergün erken seçim isteyen CHP bu kez erken seçime tepki gösterdi!
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Erken seçim kararına CHP'den ilk tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı erken seçim kararına CHP'den ilk tepki geldi. CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, "Hodri meydan diyoruz" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerin 24 Haziran 2018'de yapılmasına karar verildiğini açıkladı.

Alınan erken seçim kararıyla ilgili CHP'den ilk açıklama geldi. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılan CHP MYK toplantısının ardından konuşan Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, şunları söyledi:

"Tek adam koalisyonunun sözcüsü Devlet Bahçeli erken seçim çağrısı yaptı. Koalisyon sözcüsü 26 Ağustos demişti, koalisyonun büyük ortağı 24 Haziran'da erken seçim yapacağız dedi. Öyle bir telaş ve şaşkınlıkla vermişler ki kararı üniversite sınavının gününe denk getirmişler. Şimdi sınav tarihiyle oynayacaklar. Biz erken seçim çağrısıyla ilgili görüşümüzü dün net açıkladık. 

Dün hodri meydan dedik. CHP olarak seçime hazırız. Yarın seçim olacakmış gibi hazırız. Biz seçimden kaçmadık, kaçmayız. Şimdi başka bir şeyi milletin bilmesinde fayda var. Bu hükümet yönetme özürlüdür. Bu erken çağrısı yönetememenin ikrarıdır. Türkiye'nin meselelerinin sebebi tek adamdır."

Anahtar Kelimeler:
CHPErkenSeçimTEPKİSİ
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