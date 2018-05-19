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HDP’den kritik Muharrem İnce açıklaması

HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar, partisinin Beylikdüzü seçim ofisinin açılışına katıldı. Burada konuşan Sancar, "İkinci tura biz kalmazsak Muharrem İnce’yi destekleriz." dedi.

HDP’den kritik Muharrem İnce açıklaması

HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar, partisinin Beylikdüzü seçim ofisinin açılışına katıldı. Burada konuşan Sancar, "İkinci tura biz kalmazsak Muharrem İnce’yi destekleriz." dedi.

19 Mayıs 2018 Cumartesi 20:05
HDP’den kritik Muharrem İnce açıklaması

HDP’den kritik Muharrem İnce açıklaması

HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar, partisinin Beylikdüzü seçim ofisinin açılışına katıldı. Burada konuşan Sancar, "İkinci tura biz kalmazsak Muharrem İnce’yi destekleriz." dedi.

HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar, 24 Haziran seçim çalışmaları kapsamında HDP Beylikdüzü seçim ofisinin açılışına katıldı.

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HDP'li Mithat Sancar, CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye ilişkin “Muhalefetin çalışmalarının güçlü olması bizi mutlu eder. İkinci tura biz kalmazsak Muharrem İnce'yi destekleriz. Ancak burada CHP'nin partimize yaklaşımı önemlidir. Eğer CHP partimize ortak yaklaşımı iyi ortaya koymazsa seçimde ortaya çıkacak kötü fatura herkese yansır” ifadelerini kullandı. 

Anahtar Kelimeler:
HDPMuharrem Ince
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