HDP'nin cumhurbaşkanı adayı belli oldu

HDP, tutuklu eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın cumhurbaşkanı adayı gösterilmesine karar verdi.

HDP Parti Meclisi'nde, tutuklu eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın cumhurbaşkanı adayı gösterilmesine karar verildi.



Bugün toplanan HDP Parti Meclisi'nde, Demirtaş'ın cumhurbaşkanı adayı gösterilmesi kesinleşti.



Demirtaş'ın adaylığı netleşirken parti kurullarında sürecin işletilmesi için henüz açıklanmayacağı öğrenildi.Öte yandan HDP Genel Merkezi'nde yapılan toplantıda CHP'nin 'sıfır baraj ittifakı'na da destek kararı çıktı.