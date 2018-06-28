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HDP'li vekil adayının evinden kırsala eleman temini

Kayseri polisi, 24 Haziran seçimlerinde HDP Kayseri Milletvekili adayı Zenun Orta’nın evinde kalan bir kişiyi, PKK’nın kırsal alan yapılanmasına katılmadan önce kıskıvrak yakaladı.

HDP'li vekil adayının evinden kırsala eleman temini

Kayseri polisi, 24 Haziran seçimlerinde HDP Kayseri Milletvekili adayı Zenun Orta’nın evinde kalan bir kişiyi, PKK’nın kırsal alan yapılanmasına katılmadan önce kıskıvrak yakaladı.

28 Haziran 2018 Perşembe 20:03
HDP'li vekil adayının evinden kırsala eleman temini

HDP'li vekil adayının evinden kırsala eleman temini

Kayseri polisi, 24 Haziran seçimlerinde HDP Kayseri Milletvekili adayı Zenun Orta’nın evinde kalan bir kişiyi, PKK’nın kırsal alan yapılanmasına katılmadan önce kıskıvrak yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Kayseri'ye bir süre önce gelerek 24 Haziran seçimlerinde HDP Kayseri Milletvekili adayı olan Zenun Orta'nın yanında kalmaya başlayan A.O.'nun PKK/KCK terör örgütünün kırsal alanda yapılanmasına katılmak üzere pasaport çıkarttığı ve bugün tarifeli otobüs ile Kayseri'den Ağrı'ya geçerek İran üzerinden PKK/KCK terör örgütünün kırsal yapılanmasına katılmayı planladığı şeklinde gelen istihbaratı değerlendiren ekipler harekete geçti.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, gece saatlerinde HDP Kayseri Milletvekili adayı Zenun Orta'nın evine operasyon düzenledi.

Operasyonda İran üzerinden PKK/KCK terör örgütünün kırsal yapılanmasına katılmayı planlayan A.O., kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

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