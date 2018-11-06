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HDP'li Toğrul'a hapis cezası

HDP'li Toğrul'a hapis cezası

06 Kasım 2018 Salı 20:55
HDP'li Toğrul'a hapis cezası


 HDP GAZİANTEP MİLLETVEKİLİ MAHMUT TOĞRUL, TERÖR ÖRGÜTÜ PKK/KCK PROPAGANDASI YAPTIĞI İDDİASIYLA YARGILANDIĞI DAVADA, 2 YIL 6 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'a, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. 

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Mahmut Toğrul katılmazken, avukatları hazır bulundu.

Toğrul'un avukatları, sanığın konuşmalarında suç unsuru oluşmadığını ve beyanlarının ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu öne sürdü.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın Şubat 2016'da Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK'nın sözde marşını söylediğini, 250 kişilik kalabalığa yaptığı konuşma ve aynı yıl mart ayında Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki nevruz etkinliğinde sarf ettiği sözlerin terör örgütü propagandası yapmak suçunu oluşturduğunu belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın Kahramanmaraş'taki etkinlikteki sözlerinin "terör örgütü propagandası yapmak" suçunu oluşturmadığını ancak Gaziantep'teki eyleminde atılı suçu işlediğinin sabit olduğunu ifade ederek, sanık için 2 yıl 6 ay hapis cezasına hükmetti.
 


Son Güncelleme: 07.11.2018 00:09
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