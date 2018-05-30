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HDP'li Pervin Buldan'dan PKK'yla bağımız yok yalanı!

FOX TV ' de yayınlanan Liderler Konuşuyor programına konuk HDP eş genel başkanı Pervin Buldan ' PKK'yla bağımız yok' dedi.

HDP'li Pervin Buldan'dan PKK'yla bağımız yok yalanı!

FOX TV ' de yayınlanan Liderler Konuşuyor programına konuk HDP eş genel başkanı Pervin Buldan ' PKK'yla bağımız yok' dedi.

30 Mayıs 2018 Çarşamba 23:24
HDP'li Pervin Buldan'dan PKK'yla bağımız yok yalanı!

HDP'li Pervin Buldan'dan PKK'yla bağımız yok yalanı

FOX TV ' de yayınlanan Liderler Konuşuyor programına konuk HDP eş genel başkanı Pervin Buldan ' PKK'yla bağımız yok' dedi.
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Buldan bu açıklamasından dakikalar sonra ' İnsanlar kendini koruyabilmek için hendek kazdı.' 'Kandil ' e gittik.' 'Sayın Öcalan' ifadelerini kullandı.

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