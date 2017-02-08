HDP'li Leyla Zana Serbest Bırakıldı



BATMAN MİLLETVEKİLİ HAKKINDA ZORLA GETİRME KARARI



Milletvekillerinin yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin anayasada değişiklik yapılmasını öngören kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından milletvekillerinin dosyalarının incelenmesi sürüyor.Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yürütülen soruşturmada adresine tebligat yapılmasına rağmen ifadeye gitmediği için "zorla getirme" kararı çıkartılan Milletvekili Zana, Diyarbakır'da gözaltına alınmıştı.Öte yandan HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan hakkında, tebliğ yapılmasına rağmen duruşmaya gelmemesi nedeniyle "zorla getirilme" kararı çıkartıldı.Batman 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye başlanan duruşmaya sanık Aslan katılmadı.Mahkeme, usulüne uygun davetiye tebliğine rağmen duruşmaya gelmeyen Aslan hakkında "zorla getirme" kararı çıkartılmasını kararlaştırarak, duruşmayı erteledi.İddianamede, Aslan'ın "toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet" ve "kamu görevlisine hakaret" suçlamalarından cezalandırılması isteniyor.