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08 Şubat 2017 Çarşamba 15:38

HDP'li Leyla Zana Serbest Bırakıldı

HDP'li Leyla Zana Serbest Bırakıldı
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HDP'li Leyla Zana Serbest Bırakıldı
Diyarbakır'da yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Milletvekillerinin yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin anayasada değişiklik yapılmasını öngören kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından milletvekillerinin dosyalarının incelenmesi sürüyor.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yürütülen soruşturmada adresine tebligat yapılmasına rağmen ifadeye gitmediği için "zorla getirme" kararı çıkartılan Milletvekili Zana, Diyarbakır'da gözaltına alınmıştı.

BATMAN MİLLETVEKİLİ HAKKINDA ZORLA GETİRME KARARI
Öte yandan HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan hakkında, tebliğ yapılmasına rağmen duruşmaya gelmemesi nedeniyle "zorla getirilme" kararı çıkartıldı.

Batman 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye başlanan duruşmaya sanık Aslan katılmadı.

Mahkeme, usulüne uygun davetiye tebliğine rağmen duruşmaya gelmeyen Aslan hakkında "zorla getirme" kararı çıkartılmasını kararlaştırarak, duruşmayı erteledi.

İddianamede, Aslan'ın "toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet" ve "kamu görevlisine hakaret" suçlamalarından cezalandırılması isteniyor.


 
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