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HDP Eş Başkanı Temelli: “Selahattin Demirtaş'ın adaylığında büyük bir oydaşma var”

Türkiye’de HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Cuma günü Cumhurbaşkanı adaylarını açıklayacaklarını ve Selahattin Demirtaş'ın ismi üzerinde fikir birliğine varıldığını söyledi.

HDP Eş Başkanı Temelli: “Selahattin Demirtaş'ın adaylığında büyük bir oydaşma var”

Türkiye’de HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Cuma günü Cumhurbaşkanı adaylarını açıklayacaklarını ve Selahattin Demirtaş'ın ismi üzerinde fikir birliğine varıldığını söyledi.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 16:09
HDP Eş Başkanı Temelli: “Selahattin Demirtaş'ın adaylığında büyük bir oydaşma var”

Türkiye’de HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Cuma günü Cumhurbaşkanı adaylarını açıklayacaklarını ve Selahattin Demirtaş'ın ismi üzerinde fikir birliğine varıldığını söyledi.

Diyarbakır'da 1 Mayıs İşçi Bayramı mitingi öncesi BBC Türkçe'ye konuşan Temelli, "Selahattin Demirtaş üzerinde büyük bir oydaşma var" dedi.

Temelli, "Şu anda görüşmeler hala devam ediyor. Biz olabildiğince tüm kesimlere ulaşıp herkesin görüşünü almak, o görüşleri ortaklaştırmak istiyoruz." diye konuştu.

'HDP'SİZ ÇÖZÜM OLMAZ'

"Türkiye'de temsiliyet krizinin olduğunu ve bu krizin aşılması gerektiğini" söyleyen Temelli, "HDP'siz bir çözümün mümkün olmayacağını ve bu hesaba kapılanların büyük bir hata yapacaklarını" vurguladı.

Sezai Temelli, "HDP'nin bir baraj sorunu olmayacaktır. 7 Haziran ve 1 Kasım'da olduğu gibi barajları çok güçlü bir şekilde yıkacaktır. Ama HDP'siz hesap yapanlar için çok ciddi bir demokrasi sorunu, demokrasi barajı sorunu vardır diyebilirim" ifadelerini kullandı.

 

Son Güncelleme: 02.05.2018 19:17
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