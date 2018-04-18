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HDP'den çocuk açıklaması

HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, "Çocuk haklarını ve çocuğa yönelik hizmetleri bütüncül bir biçimde planyacak, ele alacak ve çocuk haklarının hayata geçirilmesini sağlayacak bir bakanlık teşkilatına ihtiyaç var. İşte bu nedene Çocuk Hakları Bakanlığının kurulması için kanun teklif verdik." dedi.

HDP'den çocuk açıklaması

HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, "Çocuk haklarını ve çocuğa yönelik hizmetleri bütüncül bir biçimde planyacak, ele alacak ve çocuk haklarının hayata geçirilmesini sağlayacak bir bakanlık teşkilatına ihtiyaç var. İşte bu nedene Çocuk Hakları Bakanlığının kurulması için kanun teklif verdik." dedi.

18 Nisan 2018 Çarşamba 12:39
HDP'den çocuk açıklaması
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HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, "Çocuk haklarını ve çocuğa yönelik hizmetleri bütüncül bir biçimde planyacak, ele alacak ve çocuk haklarının hayata geçirilmesini sağlayacak bir bakanlık teşkilatına ihtiyaç var. İşte bu nedene Çocuk Hakları Bakanlığının kurulması için kanun teklif verdik." dedi.
Kerestecioğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, kürsünün iki yanına üzerinde çocuk resimlerinin bulunduğu ve "Çocuk Hakları Bakanlığı kuracağız" yazısının yer aldığı pano yerleştirdi.
Türkiye nüfusunun üçte birini çocukların oluşturduğuna dikkati çeken Kerestecioğlu, buna rağmen yıllardan beri çocuk hakları siyasetinin oluşturulmadığını savundu.
Türkiye'nin çocuk haklarına ilişkin imza attığı uluslararası sözleşmelere değinen Kerestecioğlu, "Çocuk haklarını ve çocuğa yönelik hizmetleri bütüncül bir biçimde planlayacak, ele alacak ve çocuk haklarının hayata geçirilmesini sağlayacak bir bakanlık teşkilatına ihtiyaç var. İşte bu nedene Çocuk Hakları Bakanlığının kurulması için kanun teklif verdik." diye konuştu.
Önerdikleri bakanlık bünyesinde kurulmasını istedikleri başkanlıkların görevlerini anlatan Filiz Kerestecioğlu, çocukların gelişimini takip etmeyen, çocukların kolaylıkla ulaşabileceği başvuru mekanizmalarını oluşturmayan, çocuklarla çalışan kurumların personelini bir standarda tabi tutmayan ve çocukların yaşama hakkını güvence altına almayan her hükümetin, çocuk hakları ihlalinden sorumlu olduğunu ifade etti.
(AA/ÖZ/ÖK)

Son Güncelleme: 18.04.2018 22:26
Anahtar Kelimeler:
HDPFiliz KerestecioğluçocukHakları
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