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HDP aday listesini YSK'ya verdi

Halkların Demokratik Partisi (HDP), 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) verdi.

HDP aday listesini YSK'ya verdi

Halkların Demokratik Partisi (HDP), 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) verdi.

21 Mayıs 2018 Pazartesi 15:13
HDP aday listesini YSK'ya verdi

Halkların Demokratik Partisi (HDP), 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) verdi.
 

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Siyasi parti genel merkezlerinin, seçime katılacakları seçim çevrelerine ait milletvekili aday listelerini en geç bugün saat 17.00'ye kadar YSK'ye vermeleri gerekiyordu.
 

Bu kapsamda, HDP sözcüsü Ayhan Bilgen ve beraberindeki heyet tarafından milletvekili aday listeleri YSK'ya getirildi. 
 

Listeleri teslim ettikten sonra açıklama yapan Bilgen, 24 Haziran seçimleri için listelerini tam olarak, 600 milletvekili adayını teslim ettiklerini belirterek, kadın temsilinin en yüksek olduğu partilerinin, bugün de aday listesinde yine eşit temsiliyeti esas aldığını ifade etti. 
 

Son Güncelleme: 21.05.2018 18:26
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