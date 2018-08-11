Hazal Filiz Küçükköse ile Ertunç aşk mı yaşıyor?

Kendisi gibi oyuncu olan Tuan Tunalı'dan boşanan Hazal Filiz Küçükköse'nin (30), sürekli popçu Ertunç'la (24) görüntülenmesi 'aşk' dedikodularını beraberinde getirdi.

Hazal Filiz Küçükköse, geçtiğimiz nisan ayında 4 yıllık eşi Tuan Tunalı’dan boşanmıştı. Boşandıktan bir ay sonra Ali Mert Akyüz ile aşk yaşayan güzel oyuncunun bu ilişkisi kısa sürmüştü.

Posta Gazetesi'nin haberine göre; 30 yaşındaki oyuncunun, kendisinden 6 yaş küçük popçu Ertunç ile yakınlaştığı konuşuluyor. Bunun nedeni ise ikilinin sürekli birlikte görülmesi.