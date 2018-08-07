Haydar Baş'ın mal varlığına tedbir konuldu

Ortağının mal varlığına el koyduğu iddiasıyla yargılanan Haydar Baş'ın mal varlığına tedbir konuldu, yurt dışına çıkışına da yasak getirildi.

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş, ortağı Mustafa Eraslan'ın 6 milyon değerindeki mal varlığını zorla üzerine geçirdiği iddiasıyla yargılanıyordu.



Hakkında "Nitelikli yağma ve açıığa imzanın kötüye kullanılması" suçlaması bulunan Baş hakkında karar çıktı.



YURT DIŞINA ÇIKIŞI YASAK

Mahkeme, Haydar Baş'ın bütün taşınmazlarına tedbir koyarak yurt dışına çıkışına yasak getirdi.



AVUKATI HAKKINDA DA TEDBİR KARARI

Haydar Baş'ın yanı sıra, avukatı Lütfullah Önder'in de gayrimenkullerine tedbir konuldu.



İSTENEN HAPİS CEZASI

Haydar Baş hakkında 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.