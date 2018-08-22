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Havada korku dolu anlar…

Motor bir anda alev aldı!

Havada korku dolu anlar…

Motor bir anda alev aldı!

22 Ağustos 2018 Çarşamba 22:56
Havada korku dolu anlar…

Rusya'da Ufa – Soçi seferini yapmak üzere havalanan uçağın motoru kalkışından bir süre sonra alev aldı.

Motorun uçak havadayken alev alması üzerine büyük panik yaşandı. Red Wings firmasına ait TU-204 model uçakta yaşanan olayın üzerine uçağın pilotu Ufa Uluslararası Havaalanı’na telsizle ulaştı.

Uçakta bulunan yolcular sakinleştirilmeye çalışılırken, pilot uçağın sağlam olan diğer motorunu kullanarak tekrar Ufa Uluslararası Havaalanı’na dönüşe geçti.

Acil durum ekipmanları kullanılarak gerçekleşen inişten sonra yolcular uçaktan şişme merdivenlerle indirildi. Yolcuların tahliyesinden sonra uçak hangara çekilirken şok geçiren bazı yolcular tedavi altına alındı.

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